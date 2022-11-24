С 25 ноября по 5 декабря в стране пройдёт республиканская профилактическая акция «Смени шины у своей машины!», чтобы предупредить аварии и убедить автовладельцев установить зимние элементы колёс.

Сотрудники ГАИ вместе с заинтересованными организациями проведут разъяснительную работу в трудовых коллективах, организациях, среди автовладельцев личного транспорта и напомнят об обязательном использовании зимних шин, безопасном вождении в зимних условиях и ответственности за нарушения ПДД.

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По пункту 207-1 ПДД с 1 декабря по 1 марта автомобили с технически допустимой общей массой до 3,5 тонн включительно, легковые и грузопассажирские автомобили с технически допустимой общей массой свыше 3,5 тонн, а также автобусы с технически допустимой общей массой до 5 тонн должны быть оборудованы зимними шинами.

За нарушение данных требований предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 1 базовой величины (32 рубля). Повторное нарушение в течение года влечёт ответственность от 2 до 5 БВ (от 64 рублей до 160 рублей).