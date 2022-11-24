Эта удивительная история произошла с моей знакомой. Когда я её услышала, то эмоции были от «Да ты что?!» до «Невероятно!».

Вот что она рассказала: «На Wildberries я заказала сумку за 48 рублей. Когда та поступила в Слуцк, то поехала в пункт выдачи. Пошла в примерочную кабинку посмотреть, как выглядит со стороны. Сумка показалась маленькой. Чтобы удостовериться, что туда войдёт, я положила в неё кошелёк и телефон (посмотреть, сколько места останется). Потом зазвонил телефон. Я взяла его, поговорила. Затем сфоткала сумку и в итоге решила не брать. А про кошелёк просто забыла.

Вспомнила про него только назавтра. Там было порядка $900-1000 и скидочные карточки. Поехали в этот пункт. А мне говорят: «Сумку уже отправили назад». Я объяснила ситуацию, что там остался кошелёк, в нём много денег. Меня попросили описать и сумку, и кошелёк. Стали звонить, выяснять. Оказалось, что сумка уже была в Гомеле.

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Мы поехали домой. Сначала расстроилась, переживала, а потом подумала, что раз смогла отложить деньги один раз, будет стимул отложить ещё больше. А муж подшучивал, старался отвлечь, но всё равно обидно было.

Через два часа позвонили из магазина и сказали, что кошелёк нашёлся. Назавтра его уже доставили в Слуцк, и все деньги были на месте. Было облегчение, что пропажа нашлась, а фирма так быстро всё вернула».

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