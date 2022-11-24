«Кур’ер» продолжает подготовку к премии «Instagram года-2022. Слуцк». Мы определились с номинантами. В шорт-лист вошли 18 кандидатов.

Первая номинация — «ЗОЖ»

Номинанты: @alexfit.pro; @ruslanberezovskii_; @tany_da_vida.

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Вторая номинация — «Личный бренд»

Номинанты: @irina_brankevich; @korolkova_fizika.by; @olga_biruk_.

Третья номинация — «Помощь животным»

Номинанты: @hvostikiby; @pomosch_jivotnim_slutska; @kinolog.pavel.

Четвёртая номинация — «Стиль жизни»

Номинанты: @borisovka24; @polina_memories.new; @mezhenova.ksu; @pynyasha.

Пятая номинация — «Школьный Instagram»

Номинанты: @school11slutsk; @school4_slutsk; @school8_slutsk; @shkola6_slutsk; @veseyskaya_school.

Выбирать победителей в каждой номинации будут читатели газеты «Кур’ер» и сотрудники редакции. Кроме голосов жюри, будут учитываться и голоса пользователей Instagram. Голосование будет проходить в течение 5 дней на нашей странице в Instagram. Подписывайтесь на нас и голосуйте.

Партнёры премии «Instagram года-2022. Слуцк»

Букмекерская контора «Марафон» — генеральный партнёр

Букмекерская контора «Марафон» принимает ставки на спорт в Беларуси с 2003 года и является крупнейшим букмекером в стране по количеству касс (лицензия № 33 120/171 выдана МНС РБ). Букмекерская контора «Марафон» в Слуцке: Адрес: ул. Комсомольская, 1.

ул. Комсомольская, 1. Режим работы кассы: 13.00-21.00.

13.00-21.00. Сайт: marathonbet.by Шиномонтаж Телефон: (8033) 656 29 29.

(8033) 656 29 29. Адрес: Проезд Кольцевой, 1/1 (напротив «Калибра»), ул. Мельничная, 70.

Проезд Кольцевой, 1/1 (напротив «Калибра»), ул. Мельничная, 70. Instagram — здесь.

«Мода Макс» — крупная сеть магазинов секонд-хенд в Беларуси Адрес в Слуцке: ул. Ленина, 122.

ул. Ленина, 122. Сайт — здесь .

— . Instagram — здесь.

Ирина Гуреева, основатель студии перманентного макияжа Angels Телефон: (8044) 796 46 79.

(8044) 796 46 79. Адрес: ул. Ленина, 177.

ул. Ленина, 177. Instagram — здесь.

Молодёжная культурно-просветительская организация «ВЕРШИНА» Телефон: +375 (29) 675-67-53.

Сайт — здесь .

. Instagram — здесь.

Коммунальное унитарное предприятие «Слуцкводоканал» Адрес: г.Слуцк, ул.Пионерская, 23.

г.Слуцк, ул.Пионерская, 23. Телефон: (801795) 5 31 86.

(801795) 5 31 86. Сайт — здесь .

— . Instagram — здесь.

СПРАВКА. Премия учреждена в 2018 году газетой «Кур’ер» и в этом году проводится четвёртый раз. Все публикации об «Instagram года. Слуцк» прошлых лет — здесь.