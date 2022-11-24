«Кур’ер» продолжает подготовку к премии «Instagram года-2022. Слуцк». Мы определились с номинантами. В шорт-лист вошли 18 кандидатов.
Первая номинация — «ЗОЖ»
Номинанты: @alexfit.pro; @ruslanberezovskii_; @tany_da_vida.
Вторая номинация — «Личный бренд»
Номинанты: @irina_brankevich; @korolkova_fizika.by; @olga_biruk_.
Третья номинация — «Помощь животным»
Номинанты: @hvostikiby; @pomosch_jivotnim_slutska; @kinolog.pavel.
Четвёртая номинация — «Стиль жизни»
Номинанты: @borisovka24; @polina_memories.new; @mezhenova.ksu; @pynyasha.
Пятая номинация — «Школьный Instagram»
Номинанты: @school11slutsk; @school4_slutsk; @school8_slutsk; @shkola6_slutsk; @veseyskaya_school.
Выбирать победителей в каждой номинации будут читатели газеты «Кур’ер» и сотрудники редакции. Кроме голосов жюри, будут учитываться и голоса пользователей Instagram. Голосование будет проходить в течение 5 дней на нашей странице в Instagram. Подписывайтесь на нас и голосуйте.
Партнёры премии «Instagram года-2022. Слуцк»
Букмекерская контора «Марафон» — генеральный партнёр
Букмекерская контора «Марафон» принимает ставки на спорт в Беларуси с 2003 года и является крупнейшим букмекером в стране по количеству касс (лицензия № 33 120/171 выдана МНС РБ). Букмекерская контора «Марафон» в Слуцке:
- Адрес: ул. Комсомольская, 1.
- Режим работы кассы: 13.00-21.00.
- Сайт: marathonbet.by
Шиномонтаж
- Телефон: (8033) 656 29 29.
- Адрес: Проезд Кольцевой, 1/1 (напротив «Калибра»), ул. Мельничная, 70.
- Instagram — здесь.
Ирина Гуреева, основатель студии перманентного макияжа Angels
- Телефон: (8044) 796 46 79.
- Адрес: ул. Ленина, 177.
- Instagram — здесь.
СПРАВКА. Премия учреждена в 2018 году газетой «Кур’ер» и в этом году проводится четвёртый раз. Все публикации об «Instagram года. Слуцк» прошлых лет — здесь.