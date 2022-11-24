В Слуцке проходит семинар для лиц, состоящих в резерве кадров на замещение должностей заместителей председателей райгорисполкомов, курирующих социальную сферу и вопросы идеологической работы, и вновь назначенных заместителей председателей райгорисполкомов, сообщает Минская область | О главном.

Тема семинара: «Социальная политика региона: формирование и пути реализации». Первая часть мероприятия проходит в Слуцкой районной центральной библиотеке. Кроме прочего, директор библиотеки Людмила Гуринович организовала для гостей экскурсию по учреждению.

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Участие в семинаре принимает заместитель председателя облисполкома Иван Маркевич.

В рамках семинара участники ознакомятся с деятельностью Слуцкой районной центральной библиотеки, гимназии №1, специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва, Слуцкого центра детского творчества.

А после этого состоится пленарное заседание, на котором участники обсудят особенности организации идеологической работы в области, перспективы развития образования, рынок труда и избирательную систему Республики Беларусь.