В октябре инфляция в Германии достигла 10,4%. Это самый высокий уровень за 70 лет. Федеральное статистическое управление опубликовало, какие повседневные продукты в Германии подорожали больше всего.



Статья рассказывает не про последние изменения цен на конкретные продукты питания, а даёт общий обзор того, как основные продукты подорожали за год, в том числе электроэнергия и топливо.

Энергоносители и топливо

В прошлом году федеральное правительство приняло меры, чтобы помочь гражданам пережить рост цен. Но несмотря на это, цены на энергоносители в октябре 2022 года оказались на 43% выше, чем в том же месяце год назад.

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По данным Федерального статистического управления Германии, одним из самых подорожавших продуктов общего потребления стала бытовая энергия. Цены на природный газ с октября 2021 года выросли более чем в два раза: на 109,8%.

Стоимость отопления другими источниками энергии также выросла. Цены на дрова, древесные пеллеты и другие виды твёрдого топлива увеличились на 108,1% с октября 2021 года. Цена на печное топливо выросла на 83%, на электроэнергию – на 26%.

Цены на бензин и дизель выросли более чем на 22% по сравнению с прошлым годом. В октябре заправка среднего 40-литрового бака Super E10 стоила 76 евро — на 10 евро больше, чем год назад. И на 26 евро больше, чем в октябре 2020 года.

Продукты питания

Согласно отчёту Федерального статистического управления, жители Германии платят за продукты в среднем на 20,3% больше, чем в октябре 2021 года.

Больше всего подорожало сливочное и растительное масло. Цены на эти продукты выросли на 49,7% с октября прошлого года.

Молочные продукты и яйца подорожали на 28,9% по сравнению с прошлым годом. Овощи — на 23,1%, зерновые продукты — на 19,8%.

Цены на мясо выросли на 19,3% за год. Стоимость энергии, удобрений и кормов выросла, рабочих не хватает. Повышение минимальной заработной платы увеличило расходы на сотрудников.

Причины роста цен многие уже слышали не раз. Статистики Федерального управления называют их снова: узкие места в поставках и проблемы в начале цепочки производства.