«Кур’ер» проводит акцию по подписке героев своих публикаций. В этот раз подписчиком газеты стала семья Лазовских.



О заслуженном учителе Беларуси Иване Павловиче Лазовском, в связи с его 80-летием, мы писали в №46. Более полувека Лазовский проработал в СШ №10. Вместе с женой Людмилой Владимировной, которую случчане помнят как директора центральной библиотеки, они ответили на вопросы «Кур’ера».

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