По данным мобильного приложения «Белгидромета», умеренный непрерывный снег начался в Слуцке в 11.28. Корреспондент «Кур’ера» прогулялась по центру города. Посмотрите, как это было.

Слуцк, снег, снегопад
Фотографии: Ольга Паздерина

Слуцк, снег, снегопад

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Слуцк, снег, снегопад

Слуцк, снег, снегопад

Слуцк, снег, снегопад

Слуцк, снег, снегопад

Слуцк, снег, снегопад

Слуцк, снег, снегопад

Слуцк, снег, снегопад

Слуцк, снег, снегопад

Слуцк, снег, снегопад

Слуцк, снег, снегопад

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