Случчанка Ксения уже нарядила дома новогоднюю ёлку. Девушка прислала видео в редакцию «Кур’ера».

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На вопрос, почему решили это сделать сейчас, Ксения ответила: «Больше дети захотели. Это мы ещё поздно в этом году. В прошлом мы её поставили уже в начале ноября, как только выпал первый снег».

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