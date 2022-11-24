По информации «Кур’ера», готовится к открытию музей образования Минской области, который разместится в гимназии №1. Сейчас закупаются услуги по изготовлению стендов, тумб для экспозиций, жалюзи и объёмной конструкции.

Тендеры проводит Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Слуцкого района. В документах госзакупки есть иллюстрации к проекту музея.

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Стенд «Вехи истории»

Услуга по изготовлению стендов для экспозиции музея из оргстекла и ПВХ. Ориентировочная стоимость закупки — 29 070 рублей.

Объёмная конструкция с колоколом и партой

Услуга по изготовлению объёмной конструкции из поликарбоната для экспозиции музея. Ориентировочная стоимость закупки — 9600 рублей. Закупка уже завершена.

Жалюзи

Услуга по изготовлению жалюзи с фотопечатью для экспозиции. Ориентировочная стоимость закупки — 6270 рублей.

Тумбы и другое оборудование для экспозиции

Услуга по изготовлению тумб для экспозиции. Ориентировочная стоимость закупки — 3300 рублей.

для экспозиции. Ориентировочная стоимость закупки — 3300 рублей. Услуга по изготовлению стеллажей на 8 полок из оргстекла. Ориентировочная стоимость закупки — 800 рублей.

на 8 полок из оргстекла. Ориентировочная стоимость закупки — 800 рублей. Услуга по изготовлению стойки для планшета из оргстекла. Ориентировочная стоимость закупки — 200 рублей.

из оргстекла. Ориентировочная стоимость закупки — 200 рублей. Трековые светильники лентой для экспозиции музея. Ориентировочная стоимость закупки — 2500 рублей.

Напомним, что Слуцкой гимназии в 2022 году исполнилось 405 лет. За эти годы она прошла непростой и славный путь, а сотни выпускников, ставшие впоследствии учёными, военными, писателями, врачами и инженерами, принесли учебному заведению известность далеко за пределами Беларуси. Вся история гимназии в публикации «Кур’ера» «От Радзивиллов до наших дней» — читайте здесь.