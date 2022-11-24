За неделю в Слуцкую милицию обратились два человека, которые стали жертвами кибермошенников. Причём мужчины «повелись» на мошеннические схемы, о которых уже давно и много пишут все СМИ, в том числе и мы, — это фишинг и вишинг.

Случай с фишингом

В прошлый четверг, 17 ноября, в Слуцкий РОВД обратился гражданин Т., житель Слуцка. Он рассказал, что на популярной торговой площадке разместил объявление о продаже смарт-часов. После этого с мужчиной связался псевдопокупатель, который «согласился» приобрести часы. Неизвестный предложил продавцу оформить курьерскую доставку одной из популярных курьерских служб, после чего выслал «фишинговую» ссылку якобы на эту службу.

Реклама

Перейдя по ссылке, мужчина заполнил все появившиеся поля, введя там в том числе и реквизиты своей банковской карты. Все эти данные получили злоумышленники, осуществили несанкционированный доступ к банкингу жертвы и похитили более 400 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся мероприятия, направленные на установление лица, совершившего преступление.

Случай с вишингом

В понедельник, 21 ноября, в Слуцкий РОВД с заявлением обратился житель Слуцка В. Ему в Viber позвонило неизвестное лицо, которое представилось сотрудником правоохранительных органов. Фальшивый «сотрудник» сказал, что неизвестные лица осуществили несанкционированный доступ к банковским счетам В. и попытались похитить с них деньги. И чтобы сохранить денежные средства, их необходимо срочно перевести на «страховой счёт».

Следуя указаниям неизвестного, В. перевёл деньги на этот якобы страховой счёт, с которого преступники их и сняли. Сумма похищенного составила более 600 рублей.

Ещё раз о правилах безопасности

Слуцкий РОВД в очередной раз напоминает: