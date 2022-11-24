В четверг, 24 ноября, в рамках группового этапа чемпионата мира в Катаре сборная Бразилии сыграет против сборной Сербии. Стартовый свисток прозвучит в 22.00.

Накануне этого матча «Кур’ер» сделает свой прогноз на игру.

Сборная Бразилии. «Пентакампеоны» являются самой титулованной сборной и подходят к чемпионату мира в лице одного из фаворитов мундиаля, являясь одной из самых сбалансированных сборных с россыпью звёзд в своём составе. В заявке не хватило места даже игрокам «Ливерпуля» и «Астон Виллы» Роберто Фирмино и Фелиппе Коутиньо, которые являются игроками основы в своих клубах.

Бразильцы попали на чемпионат мира с запасом, выиграв отборочный турнир, прежде всего, оставив позади Аргентину, Уругвай, и забили в отборочном цикле 40 мячей в 17-ти играх, что говорит о крепости их обороны. Кроме того, Бразилия — такая страна, где любой результат, кроме победы, является провалом, поэтому перед тренерским штабом и игроками всегда стоит максимальная задача на больших турнирах.

Практически все игроки в составе сборной играют в топ-клубах Европы, за исключением ветерана Дани Алвеса, который уже близок к завершению карьеры и доигрывает в мексиканском чемпионате.

Также скажем об индивидуальных достижениях. Например, игрок Бразилии Неймар близок к рекорду легендарного соотечественника Пеле, который забил за свою сборную 77 мячей. Немару не хватает три мяча, чтобы сравняться с этим достижением, однако ближайший матч — прекрасная возможность, чтобы приблизиться к этому результату. Сборная Бразилии — безусловный фаворит, но начало чемпионата уже показало то, что некоторые заведомые аутсайдеры без боя не сдаются, речь идёт о Саудовской Аравии и Тунисе.

Сборная Сербии. Сербия также подходит к началу чемпионата мира в хорошей форме. Они уверенно выиграли свою отборочную группу к мундиалю, оставив позади сборную Португалии, пройдя отбор без поражений благодаря нападающему «Фулхэма» Митровичу. Также сербы достигли успеха в европейском турнире — Лиге Наций, опередив неуступчивую Норвегию с Холландом. Балканцы демонстрируют комбинационную игру, стараются играть первым номером против любого соперника. Сербия активно задействует фланги, пытается навесами вскрыть оборону соперников. При этом они очень хорошо вступают в прессинг.

Сербия — та сборная, от которой ждут на чемпионате чего угодно — вплоть до повтора успеха сборной Хорватии на прошлом чемпионате мира. Но то, что сборная везёт в Катар свой лучший состав в своей истории, — это факт. В команде собрались игроки из итальянской «серии А», а также присутствует экс-нападающий мадридского «Реала» Лука Йович, который, к сожалению, так и не закрепился в основе испанской команды и сейчас продолжил играть в итальянской «Фиорентине». В победу сербов в предстоящем матче верится с трудом, но вот в забитый мяч и в то, что этот потенциальный гол сможет привести к успеху, — вполне. Особенно если сербы забьют первыми.

Пару слов о статистике личных встреч. Сборные встречались дважды — в 2014 и 2018 годах. Оба раза побеждали бразильцы со счётом 1:0 и 2:0 соответственно.

Букмекерская контора «Марафон» предлагает 0% маржу, а значит — повышенные коэффициенты на предстоящий матч:

Победа Бразилии — 1.52. Ничья — 4.75. Победа Сербии — 7.40.