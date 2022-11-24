В редакцию позвонила Нина Ивановна, жительница 11-го городка. Она рассказала, что на площадке между домами №140 и №132 по улице Социалистической вырубили берёзы. Фотографии на эту же тему прислал ещё один пенсионер.

«Я живу рядом с мини-рынком. Здесь расположен такой зелёный участок, где растут берёзы, такой квадрат, — рассказала Нина Ивановна. — Сегодня (23 ноября — Прим. редакции) никто ничего не сообщил, что будут удалять деревья. Приехала техника, люди с пилами — и срезали красивые берёзы.

Все люди ломают голову: «Что это?». Никто никакой информации не давал, нас не спрашивал. Я читаю все газеты, что где делается, штудирую. Знаю, что в газете «Слуцкий край» обычно публикуют информацию, что будет удалено растение, например, липа — 1 штука. По поводу нашей посадки никаких сообщений не было. Если задумали строительство, то почему тут, в зелёной зоне? Есть пустырь возле бывшего Дома офицеров. Ещё помню Доманевский, когда председателем райисполкома был, так говорил на собрании, что там удобное место и коммуникации все подведены. А вырубка деревьев возмущает жителей».

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Чтобы узнать, почему удалены деревья между домами, мы связались с коммунальными службами микрорайона. Сергей Ковалёв, начальник ЖЭУ-3, ответил, что коммунальщики в данном месте никакие работы не проводят. Он также пояснил, что существует определённая процедура при удалении зелёных насаждений. Проводится обследование их состояния, и принимается решение комиссии. А при строительстве, если предусмотрено удаление деревьев, застройщик должен посадить другие взамен, так называемые компенсационные посадки. Это обычно указывается в проекте.

Как будет использоваться участок, где проведена вырубка деревьев, оперативно в Слуцком райисполкоме узнать не удалось.

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