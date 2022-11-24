Что построят около мини-рынка в Слуцке, где вырубили деревья

Сегодня «Кур’ер» рассказал, что жители 11-го городка обеспокоены вырубкой деревьев рядом с мини-рынком.

В четверг, 24 ноября, участок между домами №140 и №132 по улице Социалистической обнесли строительным забором. «Кур’ер» узнал, что в этом месте построят фирменный магазин Слуцкого хлебозавода «Свежий хлеб».

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Подробности рассказал «Кур’еру» Андрей Метла, главный инженер Слуцкого хлебозавода. Участок земли в этом месте выделен по решению Слуцкого райисполкома от 22 апреля 2022 года. Хлебозаводу разрешили сделать проект нового торгового объекта — фирменного магазина «Свежий хлеб».

Ларёк предприятия, который есть на мини-рынке, переставят на новый участок. К этому торговому павильону пристроят склад. Сотрудникам нового магазина обеспечат более комфортные условия работы — сделают санузел, потому что на самом мини-рынке туалета нет.

Андрей Метла добавил, что ассортимент продукции для покупателей будет больше, чем есть сейчас.

«Землю выделили только в ноябре, поэтому так поздно начали работы. В планах сделать за декабрь, — сказал главный инженер. — Вся вырубка деревьев и кустов согласована с «экологией» и райисполкомом. Все компенсационные выплаты мы сделали».

Кроме строительства магазина, хлебозавод благоустроит территорию — сделают подъезд, декоративное оформление, но только уже весной 2023 года.

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