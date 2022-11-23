Германия выделяет ещё 1 млрд евро на защиту лесов

Правительство Германии хочет удвоить средства на глобальную защиту лесов до 2 миллиардов евро и оказать большую поддержку странам, пострадавшим от климатических катастроф.

На Всемирной климатической конференции в Египте 14 ноября Шольц объявил о выделении 170 миллионов евро на новый комплекс мер защиты от климатических рисков.

Министерство экономического сотрудничества и развития объявило, что средства на защиту тропических лесов, в частности, в центрально­африканском бассейне Конго или в южноафри­канском регионе Амазонки, будут увеличены на 1 мил­лиард евро до 2025 года.

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Шольц подчеркнул, что Германия откажется от ископаемых видов энергии «без всяких «но». По его словам, не должно быть «возрождения» газа, нефти и угля. «Что касается Германии, то тут я заявляю: здесь такого возрождения тоже не будет», — сказал канцлер. Он отметил, что в процессе перехода на возобновляемые источники энергии необходимо увеличить темпы, проявлять больше амбиций и более тесно сотрудничать друг с другом.