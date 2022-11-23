Слуцкий уголовный розыск устанавливает личность мужчины на видео

Слуцкий РОВД
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Слуцкий уголовный розыск устанавливает личность мужчины на видео. Тех, кто владеет какой-либо информацией о нём, просим позвонить по мобильному телефону (8033) 302-18-28 либо по телефону 102.

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