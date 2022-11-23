Дарья Боровик — жительница Омговичей, которая ведёт страничку в ВК и Instagram, где рассказывает о своей деревне и объединяет односельчан на добрые дела. «Кур’ер» побывал у девушки в конце октября и узнал, для чего ей это нужно.

Дарья учится в 11-м классе, её любимый предмет – обществоведение. После окончания школы она мечтает стать юристом. Девушка провела для нас небольшую экскурсию по деревне и рассказала о местах и легендах, связанных с ними.

Место из преданий

На окраине Омговичей Дарья показала «вал», так его называют местные жители. Он возвышается посреди поля.

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По преданию, на нём находился замок княгини Ольги, и деревня именовалась Ольговичи. Говорят, что со временем в каком-то официальном документе при написании произошла ошибка, и появилось современное название Омговичи.

Девушка рассказала, что в своём воображении не раз рисовала эту мифическую княгиню, ощущала её доброту и любовь к родному краю и людям.

О духовности и доброжелательности

Дарья говорит: «Духовность нашей деревни идёт от предков, поэтому здесь люди доброжелательные и готовы помочь. Наша деревня – дружная семья».

Мы остановились у водоёма, который образовался в результате запруды речушки Нижняя Весейка. Одно время здесь почти не было воды. Но местные жители собрались и отремонтировали шлюз, и пруд стал полноводным. Сейчас у этого рукотворного водоёма заметили парочку лебедей, полюбовались на них.

Дарья добавила: «Здесь красивые закаты, сюда приезжают на рыбалку из разных мест».

О чём рассказывает в блоге

Дарья открыла свою страничку «Омговичи» примерно три года назад для того, чтобы выразить любовь к своему краю. Особенно это проявляется по отношению к природе. «Лес – наша душевная сторонка», — сказала она.

Девушка рассказывает о своих местах, публикует фото из жизни деревни, о ситуациях, которые наблюдает. Делится и полезной информацией: как работает почтовый автомобиль и магазин, где разрешено купаться.

Дарья отметила, что школьники и учителя ежегодно проводят разные акции: 24 октября высаживали молодые деревца, а по субботам собирают мусор в лесу. Весной у памятника воину-освободителю высаживали туи.

Школьники ухаживают за братской могилой, ездили на место сожжённой фашистами деревни (в 10 километрах отсюда) и там наводили порядок.

На своей странице девушка анонсирует мероприятия, чтобы о них узнало больше людей, и рассказывает, как они прошли.

Фото со страниц Дарьи

Если вы хотите, чтобы мы приехали в вашу деревню и рассказали о ней и людях, которые там живут, звоните на номер редактора отдела писем: (+375) 25 663 74 40 (Елена), до 17.00 в рабочие дни, или пишите на электронный адрес редакции: info@kurjer.info.