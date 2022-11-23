В Слуцких городских электросетях «Кур’еру» рассказали, какие дома на улице Чехова пострадали после скачка напряжения 22 ноября и куда обращаться за компенсацией ремонта пострадавших электроприборов.

«22 ноября 2022 года с 16.30 до 18.00 поступили обращения граждан, проживающих по улице Чехова в домах №39, 41, 43, 47 и 49, в Слуцкие городские электрические сети, в диспетчерскую службу ЖКХ и на номер 115 по выходу из строя большого количества электроприборов в результате отклонения напряжения от номинальных значений.

Проводится расследование обстоятельств и причин произошедшего. В данный момент электроснабжение восстановлено полностью. Можно пользоваться бытовыми приборами без опасения их повреждений.

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По вопросам, связанным с компенсацией ремонта вышедших из строя электроприборов в вышеуказанное время, то есть с 16.30 до 17.00 22 ноября, обращаться в рабочее время с 8.00 до 17.00 по адресу: г. Слуцк, 3-й пер. Урицкого, дом 58А, Слуцкие городские электрические сети, а также по телефонам: (801795) 5 33 80 (главный инженер), 5 25 38 (начальник).

При обращении при себе иметь паспорт на электроприбор, вышедший из строя, паспорт, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие выход оборудования из строя в результате отклонения напряжения от номинальных значений».

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