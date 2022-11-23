Случчанка Ольга, которая живёт в доме №39 по улице Чехова, сообщила в редакцию «Кур’ера», что во вторник, 22 ноября, у многих жильцов перегорели телевизоры, люстры, компьютеры, микроволновки и модемы. Это случилось примерно в 16.35.

«У меня только микроволновка перегорела и лампочка. Муж был дома и быстро среагировал. На 9-м этаже пострадали две люстры, компьютер, модем, приставка от телевизора, микроволновка. У соседей снизу — люстра, электронные часы и что-то ещё», — написала девушка.

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Сегодня, 23 ноября, семья позвонила в службу 115. Там сказали, что специалисты приедут и составят акт. Потом нужно будет обратиться в государственный сервисный центр, чтобы там выдали заключение, из-за чего перегорела микроволновая печь.

Ольга рассказала, что после заявки на 115 им позвонили из Слуцких электросетей и сказали, что придут по заявкам, оставленных в диспетчерской службе ЖКХ.

Об аналогичном происшествие сообщила другая случчанка и рассказала, что вчера вечером в доме №47 вдруг начали искриться лампочки, перегорала бытовая техника: компьютеры, телевизоры, холодильники и т.д. Люди так испугались, что повыходили на улицу, и не знали, что делать. Говорит, что света в этом доме нет до сих пор.

Одна жительница сообщила, что в доме №47 уже полгода идёт какой-то ремонт. И что людям сказали — если есть претензии, подавайте в суд.

Вы что-то знаете об этой ситуации или являетесь жителем этого дома, пишите, что действительно произошло.

Оперативно получить комментарий у служб города пока не удалось. Официальной информации о том, в скольких квартирах повреждена техника, нет.

Обновлено в 10.47.

По информации «Кур’ера», пострадали пять домов в микрорайоне «Чехова». Идёт расследование, поэтому другие детали пока неизвестны.