После публикации «народной новости», в которой случчанин обратил внимание на выброшенный в помойку хлеб, читатели активно обсуждали этот факт. «Кур’ер» обратился в Слуцкий зональный центр гигиены и эпидемиологии. Специалисты разъяснили требования к организации, сбору, хранению, транспортировке и уничтожению пищевых отходов.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны обеспечивать сбор отходов и их разделение по видам. Исключение составляют случаи, когда смешивание отходов разных видов допускается правовыми актами.

Отходы общепита относятся к коммунальным

Согласно приложению к постановлению Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 26.12.2019 №31, отходы объектов общественного питания относятся к коммунальным отходам.

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Учреждение образования (если оно имеет столовую) или субъект общественного питания разрабатывают инструкцию (далее – инструкция) по обращению с отходами производства (в соответствии с постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 22.10.2010 №45). В программе производственного контроля определяется критическая точка «Обращение с отходами».

Как собирать пищевые отходы

По инструкции после каждого приёма пищи сбор и удаление пищевых отходов должны осуществляться в специальные закрывающиеся крышками и устойчивые к протеканию контейнеры (ёмкости) с полиэтиленовыми одноразовыми пакетами-вкладышами.

Про денатурацию

Собранные пищевые отходы подлежат денатурации – добавлению веществ, изменяющих свойства отходов любым доступным способом, приводящим к невозможности дальнейшего использования их в пищу или для кормления животных.

Использование пищевых отходов для кормления сельскохозяйственных животных и птиц, реализация пищевых отходов населению и субъектам хозяйствования запрещаются.

Где собираются и уничтожаются пищевые отходы

Денатурацию производят средствами дезинфекции, разрешёнными к применению. После обработки пищевые отходы собирают в контейнер для ТКО в плотно закрытых полимерных пакетах (мешках). Денатурированные пищевые отходы подлежат уничтожению на полигонах ТКО, определённых местными исполнительными и распорядительными органами.

Справочно: Работа с отходами общественного питания (производства) организуется в соответствии с Законом Республики Беларусь «Об обращении с отходами» от 20.07.2007 №271-З (далее – Закон) и Техническим кодексом установившейся практики ТКП 17.11-08-2020 (33040/33140) «Охрана окружающей среды и природопользование. Отходы. Правила обращения с коммунальными отходами». Обязанности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц в области обращения с отходами, требования к обращению с отходами определены статьями 17 и 18 Закона соответственно.