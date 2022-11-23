С 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре проходит чемпионат мира по футболу, где принимают участие 32 команды из разных уголков планеты. «Кур’ер» следит за чемпионатом и предлагает порассуждать на тему, какие команды не одержат победу на мундиале. Заранее скажем, что речь не будет идти об известных аутсайдерах (команда Саудовской Аравии или сборная Туниса).

В данном материале мы будем говорить о тех сборных, которые как минимум входят в топ-5 мирового рейтинга FIFA.

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Сборная Франции

Команда из центральной Европы является победителем прошлого чемпионата мира, который проходил в России. Четыре года назад в финале «трёхцветные» одолели сборную Хорватии со счётом 4:2 и сейчас подходят к турниру на бумаге в качестве одного из фаворитов, имея в составе лучшего молодого игрока прошлого ЧМ Килиана Мбаппе. Но сейчас мы приведём три причины, почему Франция на этот раз останется без титула.

1.Провал на ЕВРО-2020 и невнятная статистика последних матчей. Прошлогодний ЕВРО запомнился тем, что сборная Франции в 1/8 финала вела в матче со сборной Швейцарии со счётом 3:1. За 9 минут до финального свистка произошёл ряд фатальных ошибок, которые лишили Францию победы. Матч завершился со счётом 3:3, а в серии послематчевых пенальти дальше прошла сборная Швейцарии. Напомним, что в этом противостоянии единственным, кто промахнулся с точки, был Килиан Мбаппе (вратарь парировал удар).

Также приведём немного фактов о последних выступлениях. В течение полугода французы дважды встречались с датчанами и оба раза им проиграли. Напомним, что на предстоящем первенстве одним из соперников «трёхцветных» в группе D как раз и будет сборная Дании. В случае, если скандинавы победят в очном матче, позиция в квартете у французов резко ухудшится.

2. Большая концентрация звёзд. У сборной Дидье Дешама огромный выбор футболистов, такой, что хватит минимум на 2 полноценные сборные. Причём по качеству исполнителей они будут равны. Многие скажут, что это скорее плюс, чем минус, но, как показывает практика, большой подбор футбольных звёзд только вредит команде как на поле, так и в раздевалке. Приведём пример клубного уровня: ПСЖ и Манчестер Сити. С огромным бюджетом и со своим составом эти команды ни разу в своей истории не выигрывали Лигу чемпионов.

3. Проклятие чемпионов мира. Передаём привет всем конспирологам. В последнее время победители мировых первенств с треском проваливают следующий мундиаль, причём так, что даже не выходят из группы (исключение – сборная Бразилии на ЧМ-2006. «Пентакампеоны» дошли до 1/4 финала, где проиграли сборной Франции 0:1). Началась эта тенденция как раз с французов. Именно они 20 лет назад не только не вышли из своей группы, но и не забили ни одного мяча в турнире. На тот момент они так же начинали турнир в лице действующего чемпиона.

Да и в целом дважды подряд выиграть чемпионат мира — задача не из лёгких. Это удавалось лишь однажды сборной Бразилии (1958 и 1962 год).

Сборная Бельгии

Бронзовые призёры прошлого чемпионата мира, которые примеряли медали после победы над сборной Англии (2:0) в матче за третье место в составе с мощным форвардом Ромелу Лукаку и звёздной средней линией, могут не повторить успех прошлого мундиаля.

1.Завышенные ожидания. «Это поколение должно что-то выиграть» – так говорили всегда, когда сборная Бельгии принимала участие в футбольных чемпионатах. Если ранее бельгийцы могли контролировать любого соперника, всегда были в числе фаворитов и даже некогда возглавляли рейтинг FIFA, то сейчас чемпионат мира в Катаре – это последняя попытка взять золотые медали, ведь в ближайшей перспективе сборную ждёт перестройка. Многие игроки уже в возрасте за 30, и, вероятно, лучшим достижением для этого поколения так и останется бронза ЧМ-2018 года и победа над белорусами со счётом 8:0 (шутка).

2. Возраст игроков защитной линии. Как было написано выше, у бельгийцев полно игроков, которым пошёл уже четвёртый десяток лет. Речь о Тоби Алдервейрелде, Эдене Азаре, Яне Вертонгене. Да, у бельгийцев есть и талантливая молодёжь, но, к сожалению, в футбольных боях она не столь закалена, как вышеупомянутые игроки, и сильного доверия у главного тренера Роберто Мартинеса не вызывают. Некоторых мастодонтов уже давно «попросили» из топ-клубов, а вот в сборной заменить их пока некем.

Сборная Англии

Сборная, занявшая четвёртое место прошедшего мундиаля, финалист ЕВРО-2020 в составе с лучшим бомбардиром чемпионата мира-2018, на счету которого было шесть забитых мячей, также рискует не дойти до финала.

1. Прагматичный, давно изученный футбол Гарета Саутгейта. Имея в составе топовых футболистов, главный тренер «львов» строит прагматичную и осторожную игру на поле без инициативных действий в атаке с практическим отсутствием проникающих передач в штрафную площадь. Предполагаем, что такой футбол давно изучен соперниками, и «трём львам» стоит только дождаться попадания на крепкую сборную в турнирной сетке.

2. Поражения от Венгрии и вылет в Лиге Наций. Англичане дважды уступили сборной Венгрии в одном из европейских турниров. Если поражение со счётом 0:1 ещё можно кое-как списать на неудачный день и сказать «с кем не бывает», то вот после ответных 0:4 закрадываются смутные мысли насчёт успешности выступления команды на чемпионате мира. Да и в целом англичане не выиграли ни одного из 6 матчей на этом турнире.

3. (Не) Результативность Англии в атаке в лице Гарри Кейна. Лучший бомбардир прошедшего чемпионата мира на этот раз рискует не войти в число лучших и провалить турнир. В шести последних матчах за сборную Англии Гарри Кейн забил дважды, да и то с пенальти, а в 2022 году форвард и вовсе не забивал с игры в матчах за национальную команду.

Несмотря на это, нас ждёт уникальный и запоминающийся чемпионат мира, который впервые пройдёт в стране Ближнего Востока и одновременно в Арабском мире. Впервые время проведения было смещено на позднюю осень из-за климатических особенностей страны. Впервые участие в турнире примет сборная Катара, которая квалифицировалась на турнир как хозяйка чемпионата. Также впервые в истории на турнир заявлены женщины-арбитры Стефани Фраппар (Франция), Салима Мукансанга (Руанда) и Йошими Ямашита (Япония).

Начался интересный месяц с новыми открытиями, провалами и «тёмными лошадками» в лице сборных и отдельных игроков.