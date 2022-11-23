Главная распродажа года в сети магазинов секонд-хенд «Мода Макс»! Только в эту пятницу снижение цен на все товары.

Только 25 ноября во всех магазинах сети будет действовать скидка 30% на весь ассортимент.

В продаже большой выбор одежды и обуви на осень и зиму. Кроме того, есть стойка с большими размерами и одежда для самых маленьких.

Адрес магазина в Слуцке: ул. Ленина, 232.

«Мода Макс» — одежда из Англии на вес. Смена товара — каждую неделю. Ежедневное снижение цены.

Не упустите возможность порадовать себя и своих близких выгодным шопингом!

ООО «Канкаль» УНП 193442185