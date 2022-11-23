В редакцию приходит всё больше и больше писем на акцию «Письмо Деду Морозу». Пишут не только из Слуцка, но и из других городов. Например, в этот раз почтальон доставила письмо из Бреста. Почитайте, о чём пишут дети.
«Помогаю и умею мыть полы и посуду»
«Здравствуй, Дедушка Мороз! Пишет тебе Евгения, мне 7 лет. Я живу в Слуцке. Я очень люблю лепить, петь, рисовать, играть с котом. Всегда помогаю своей маме и уже умею мыть полы и посуду. Я давно мечтаю получить в подарок микрофон и наушники и хочу попросить тебя исполнить моё желание. Поздравляю тебя и Снегурочку с наступающим Новым годом».
«Бабушка научила меня стирать свою одежду»
«Здравствуйте, Дедушка Мороз! Меня зовут Дарья Мордухай. Мне 9 лет. Живу в Бресте с бабушкой Светой. Она мой опекун. Мы вместе готовим кушать, моем посуду. Она научила меня стирать свою одежду, убирать в квартире, застилать кровать. Мне очень хочется, чтобы у меня был планшет, но бабушка купить мне его не может. Дедушка Мороз, сделай мне подарок. Очень буду ждать».
«В следующем году я исправлюсь»
«Дорогой Дедушка Мороз. Меня зовут Карина. Мне 5 лет. В этом году я вела себя не очень хорошо, но я обещаю, что в следующем году исправлюсь. Дедушка Мороз, я очень хочу себе сумочку «поп-ит». С любовью, Карина».
Как стать участником
В конкурсе участвуют дети от 3 до 12 лет. Письма пишут дети, а не родители. Принимаем и видео.
В письме или видео Дедушка Мороз хочет прочитать (услышать):
- имя, фамилия ребёнка, возраст;
- чем занимался весь год, как вёл себя, как учился, кому помогал, что хорошего и не очень сделал;
- какой подарок желает к Новому 2023 году (этот пункт прежде всего на заметку родителям);
- поздравление с наступающим Новым годом.
Дедушке будет приятно получить и новогодний подарок (например, рисунок или поделка), но это не обязательно. Главное — он должен быть сделан руками ребёнка при минимальной помощи родителей.
В конце письма обязательно указать номера телефонов родителей для связи.
Письма присылайте:
- на почтовый адрес: Слуцк-9, а/я 53 или г.Слуцк, ул. Ленина, 128−4;
- на электронный адрес: vika@kurjer.info;
- приносите в редакцию по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина, 128−4.
Видео присылайте:
- на электронную почту: vika@kurjer.info;
- в Instagram @kurjer;
- на Viber (+375 33) 318 99 30.
Кто помогает делать праздник
1. Евгений Романов, директор ночного клуба Parking
2. Алёна Аль-Тани
3. Андрей Адамчук, представитель пассажирских перевозок «Фаворит 999»
4. Анастасия Волотович, директор рекламно-полиграфического центра SIGNUM
5. Владислав Шилович, владелец павильона аксессуаров для телефонов в ТЦ «Маяк»
6. Валентина Кудёлко, учредитель кафе «Вояж», ресторана Voyage Hall
7. Дмитрий Листопад, директор сети магазинов «Еврооптика»
8. Наталья Стрекач и Павел Страх, владельцы магазина товаров для праздника «Позитив»
9. Игорь Борисовец, владелец сети кофеен «ПРО КОФЕ»
10. Екатерина Петриченко, руководитель филиала театра моды Vershina
11. Николай и Анна Бортниковы, владельцы кафе «Хонто»
12. Дмитрий Ковалёв, директор магазина трикотажной одежды для всей семьи OGMA PLUS