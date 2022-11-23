В редакцию приходит всё больше и больше писем на акцию «Письмо Деду Морозу». Пишут не только из Слуцка, но и из других городов. Например, в этот раз почтальон доставила письмо из Бреста. Почитайте, о чём пишут дети.

«Помогаю и умею мыть полы и посуду»

«Здравствуй, Дедушка Мороз! Пишет тебе Евгения, мне 7 лет. Я живу в Слуцке. Я очень люблю лепить, петь, рисовать, играть с котом. Всегда помогаю своей маме и уже умею мыть полы и посуду. Я давно мечтаю получить в подарок микрофон и наушники и хочу попросить тебя исполнить моё желание. Поздравляю тебя и Снегурочку с наступающим Новым годом».

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«Бабушка научила меня стирать свою одежду»

«Здравствуйте, Дедушка Мороз! Меня зовут Дарья Мордухай. Мне 9 лет. Живу в Бресте с бабушкой Светой. Она мой опекун. Мы вместе готовим кушать, моем посуду. Она научила меня стирать свою одежду, убирать в квартире, застилать кровать. Мне очень хочется, чтобы у меня был планшет, но бабушка купить мне его не может. Дедушка Мороз, сделай мне подарок. Очень буду ждать».

«В следующем году я исправлюсь»

«Дорогой Дедушка Мороз. Меня зовут Карина. Мне 5 лет. В этом году я вела себя не очень хорошо, но я обещаю, что в следующем году исправлюсь. Дедушка Мороз, я очень хочу себе сумочку «поп-ит». С любовью, Карина».

Как стать участником

В конкурсе участвуют дети от 3 до 12 лет. Письма пишут дети, а не родители. Принимаем и видео.

В письме или видео Дедушка Мороз хочет прочитать (услышать):

имя, фамилия ребёнка, возраст;

чем занимался весь год, как вёл себя, как учился, кому помогал, что хорошего и не очень сделал;

какой подарок желает к Новому 2023 году (этот пункт прежде всего на заметку родителям);

поздравление с наступающим Новым годом.

Дедушке будет приятно получить и новогодний подарок (например, рисунок или поделка), но это не обязательно. Главное — он должен быть сделан руками ребёнка при минимальной помощи родителей.

В конце письма обязательно указать номера телефонов родителей для связи.

Письма присылайте:

на почтовый адрес: Слуцк-9, а/я 53 или г.Слуцк, ул. Ленина, 128−4;

на электронный адрес: vika@kurjer.info;

приносите в редакцию по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина, 128−4.

Видео присылайте:

на электронную почту: vika@kurjer.info;

в Instagram @kurjer;

на Viber (+375 33) 318 99 30.

Кто помогает делать праздник

1. Евгений Романов, директор ночного клуба Parking

2. Алёна Аль-Тани

3. Андрей Адамчук, представитель пассажирских перевозок «Фаворит 999»

4. Анастасия Волотович, директор рекламно-полиграфического центра SIGNUM

5. Владислав Шилович, владелец павильона аксессуаров для телефонов в ТЦ «Маяк»

6. Валентина Кудёлко, учредитель кафе «Вояж», ресторана Voyage Hall

7. Дмитрий Листопад, директор сети магазинов «Еврооптика»

8. Наталья Стрекач и Павел Страх, владельцы магазина товаров для праздника «Позитив»

9. Игорь Борисовец, владелец сети кофеен «ПРО КОФЕ»

10. Екатерина Петриченко, руководитель филиала театра моды Vershina

11. Николай и Анна Бортниковы, владельцы кафе «Хонто»

12. Дмитрий Ковалёв, директор магазина трикотажной одежды для всей семьи OGMA PLUS