Случчанка Юлия Соколовская работает детским врачом стоматологом-ортодонтом в Слуцкой ЦРБ. В редакцию «Кур’ера» приходило несколько восхищённых отзывов об этом специалисте.

Поэтому мы встре­ти­лись с Юлией и расспросили, как она пришла в профессию и как удаётся ладить с детьми. Врач дала советы родителям, как подготовить ребёнка к визиту к стоматологу и предотвратить неправильный прикус.

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Почему стала стоматологом

«В последних классах меня заинтересовала стоматология. Обращала внимание на форму зубов одноклассников, просто цеплялась взглядом. Сейчас помню прикус почти всех, — рассказывает Юлия. — После школы пробовала поступать в медицинский вуз, но с первого раза не получилось. Проучилась год на подготовительном отделении и поступила. С 2007 года работала детским стоматологом, а уже второй год как ортодонт.

Удаётся ладить с детьми

С детьми работать легко. Сложности больше возникают с родителями. А дети в основном, как ты захочешь, так и будут себя вести. Спокойных детей много. И если с ними обращаться по-доброму, если нет накрученной ситуации, а родители правильно приучают их к стоматологическому приёму, то большинство детей переносят визит хорошо. Конечно, если подхо­дит дело к удалению, то спокойной ситуации не будет.

Практические советы

1. Как готовиться к первому визиту

За несколько дней или недель до визита скажите ребёнку: «Мы пойдём проверять твои зубы. Ты сядешь в кресло, откроешь рот, а доктор посмотрит, посчитает твои зубки». Это надо сделать, чтобы осмотр не стал для ребёнка шоком. Можно показать мультфильмы.

Если ребёнок никогда не был у стоматолога, в первый раз стоит сходить на экскурсию. Хорошо, если он увидит сверстника, когда тот выйдет из кабинета стоматолога довольный и скажет: «Всё нормально». Мы иногда контактных детей просим в коридоре рассказать впечатления ожидающим малень­ким пациентам. Если ребёнок спокойный и разго­ворчивый, то он заряжает позитивом. Но не всегда так получается, иногда дети выходят и с плачем.

2. Оставайтесь спокойными

Но основное, считаю, — это подготовка родителей. С ребёнком должен идти человек, который не боится стоматолога, дети очень хорошо чувствуют тревогу взрослых. Если мама в обычной жизни спокойная, а при подготовке к визиту нервничает или раздражена, то ребёнок это чувствует. Дети переносят на себя тревожность, она повышается при подходе к поликлинике, а уже в кресле эмоции зашкаливают.

3. Подготовьте сюрприз для приёма

Если у родителей есть возможность, то можно первый визит к стоматологу закрепить маленьким сюрпризом, который отдать врачу перед приёмом. После осмотра говорю малышу: «А посмотри, что там такое?». Когда дети получают такие подарки, то удивляются и выходят улыбаясь. Важно, чтобы в первый раз это было не лечение, а профилактический осмотр. Так сформируется позитивный опыт. В следующий раз ребёнок думает примерно так: «Я был у врача первый раз, всё было хорошо. И Зубная фея подарок оставила, то почему бы не пойти второй».

4. Как заметить неправильный прикус

Обычно временный прикус, когда ещё молочные зубы, исправляют неаппаратным методом. В этом случае идёт работа по нормализации функций, устранению вредных привычек. Можно присоединить массаж. Очень важно для формирования прикуса, чтобы ребёнок дышал носом. Хронические насморки, аденоиды нужно своевременно лечить. Из-за этого неправильно развивается и формируется верхняя и нижняя челюсти.

Вредные привычки — сосание пальца, языка, щёк, грызение ногтей, карандаша — ухудшают прикус. У маленького ребёнка это легко скорректировать. Когда он подрастает, то привычки укореняются, самостоятельно избавиться от них очень сложно. Нужно подключать логопеда и психолога.

Обычно к ортодонту обращаются в 6-7 лет, когда меняются резцы на нижней челюсти. В этом возрасте часто бывает скученность зубов. На начальном периоде легко всё исправляется. Когда меняются зубы на верхней челюсти, то подбираем разные аппараты. Некоторые родители обращаются заранее на консультацию, если есть сомнения по поводу прикуса у малыша. Надо сказать, что у современных методов нет возрастных ограничений. Неправиль­­ный прикус исправляют до старости».

5. Другие рекомендации, которые важны