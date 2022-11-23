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Как мы готовили ребёнка к появлению сестры

В детстве всегда завидовала тем девочкам, у которых был старший брат. Поэтому позже стала мечтать, что у меня будет двое детей. Старший мальчик и младшая девочка. Хочу рассказать, как мы готовились в семье к появлению второго ребёнка.

Корма подешевели, но ассортимент сужается

Удержанием привычного для людей ассортимента на прилавках магазинов озабочены сейчас и торговые сети, и продавцы зоотоваров. Олег Леончик, владелец сети слуцких зоомагазинов «Багира», рассказал «Кур’еру», почему пропадают привычные корма для животных.

Будни «дежурки»: выслушать, оценить, прислать помощь

Сотрудники оперативно-дежурной службы белорусской милиции на прошлой неделе отметили свой профессиональный праздник. 18 ноября структуре исполнилось 102 года. Дата символичная, потому что звоним мы в эту службу как раз по номеру 102. Владимир Нестерчук, начальник оперативно-дежурной службы Слуцкого РОВД, и его коллеги рассказали «Кур’еру» о буднях дежурных милиционеров.

«Потребительский экстремизм» и можно ли с ним бороться

О ситуациях, когда потребители, получив некачественные товар или услугу, отстаивают свои права в суде, наслышаны многие. Закон «О защите прав потребителей» предоставляет для этого широкие возможности. А какие возможности у другой стороны, которая продаёт товар или услугу? Юристы считают, что практически никакие! Этот дисбаланс привёл к тому, что некоторые потребители стали злоупотреблять своими правами. Наши читатели рассказали две истории проявления «потребительского экстремизма».

«Ремонтировали обувь всему Слуцку»

Случчанка Диана Станилевич работает в старейшей обувной мастерской города. В канун Международного дня сапожника она обратилась в редакцию с просьбой разместить в газете её рассказ о коллегах, мастерской и поздравление с профессиональным праздником.

Славному бою под Романово – 210 лет

Со дня известного боя у местечка Романово (ныне д. Ленино Слуцкого района), который произошёл 2 июля 1812 года, прошло 210 лет. Этот бой вошёл в историю Отечественной войны. Именно здесь французам было нанесено одно из первых серьёзных поражений в войне. О знаменитом бое мы и пред­лагаем материал читателям.

Не хапае жывых зносін, кожны ў сваёй хаце

Яшчэ да лістападаўскага снегу «Кур’ер» пабываў у вёсцы Новы Гуткоў Слуцкага раёна, пазнаёміўся і пагутарыў з жыхарамі. Вось што яны распавялі пра сённяшняе і мінулае свайго мястэчка.