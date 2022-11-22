Темы, о которых рассказывают читатели «Кур’ера», разнообразные. Они пишут не только о проблемах, но и благодарят, высказывают предложения, делятся личным опытом и задают вопросы. Читайте краткий обзор.

Про опыт подработки

Пенсионерка из Слуцка Вера К. поделилась личным опытом, как она попробовала подзаработать на общественных работах. «Я выросла в деревне и знаю, что такое труд на земле, каждый год участвовала в уборке урожая», — сказала женщина.

Она рассказала, что попасть в бригаду по уборке свёклы ей удалось, но отработать получилось всего два дня. «Бригадир» следила за каждым моим шагом, кричала, что я всё делаю не так. А в конце дня сказала, чтобы я больше к ней не приходила».

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Женщина считает, что каждый пенсионер как гражданин Беларуси имеет право работать на общественных работах.

Про домики для бездомных котов

Случчанин Сергей рассказал, как с наступлением холодов сердобольные жители 11-го городка обустроили укрытия для бездомных животных. За их основу взяли картонные коробки, утеплили их и обернули плёнкой, чтобы не промокали. «Лучше сделать хоть что-то, чем совсем ничего», — написал мужчина. «Бесконечное уважение людям, кто хоть как-то старается позаботиться об уличных животных и помочь им», — написала barannikova_yanina.

Про палаты в ЦРБ

Случчанин Станислав Николаевич хочет узнать, для кого организованы палаты повышенной комфортности в Слуцкой ЦРБ. «Я недавно попал в больницу по скорой помощи, в хирургию. Там увидел, что есть палаты на одного человека, с холодильником, микроволновкой, телевизором. В общей палате — 4 человека, и холодильник только в коридоре для десятков человек. Пока обед донесут до нас, он остынет уже, а разогреть негде. Мне палату комфортную даже не предлагали. Думаю, что в государственной больнице все должны быть в равных условиях», — считает пенсионер.

Почему спрей из морской воды такой дорогой

К.Е. в обращении к редакции через наш телеграм-бот @KurjerInfo_Bot задаётся вопросом: почему в аптеках морская вода в качестве спрея для носа продаётся по цене от 30 до 50 рублей? «По идее, морской воды с избытком в мире. Мне кажется, не может спрей 50 мл стоить 50 рублей. Названия разные, но действующее вещество одно — морская вода (только количество соли отличается)», — написал мужчина.

Случчане о выбрасывании хлеба

После того как житель Слуцка в рубрике «Народные новости» обратил внимание на хлеб, который выбрасывается в помойку, случчане высказывали разные мнения по этому поводу. Елена Касимова на странице «Кур’ера» написала: «Помнится, в далёких 80-х довелось мне побывать в Белгороде. Была очень удивлена, что в продмагазинах стоят контейнеры для хлеба, т.е. люди, приходя в магазин, могут залежавшийся дома чёрствый хлеб оставить там, дабы не выбрасывать. А уже потом этот хлеб переправляют на корм для животных».

«Зная, сколько труда положено, дико на это смотреть», — считает Елена Савчук.

Другие читатели указывают на то, что работники общепита действуют по правилам. «Пищевые отходы утилизируются, как бытовые, в пакетах выкидываются в мусорку. На корм животным такие отходы запретили отдавать (недавно вышел закон)», — пишет Вероника Тимощенко.

Предложения к расписанию автобусов

Галина Кракасевич написала предложение по расписанию движения автобуса: «В выходные дни до вокзала на работу к 8 часам опаздываешь. Почему бы не сместить расписание 11-го маршрута, который прибывает на остановку «Магазин «Северный» утром в 7.39, на 7.30».

Кстати, недавно по просьбам жителей для улучшения обслуживания были внесены изменения в расписание движения автобусов №16 и №16Б.

По ряду обращений «Кур’ер» готовит отдельные материалы.

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