В понедельник, 21 ноября, прошёл заочный областной смотр-конкурс Дедов Морозов и Снегурочек «Ёлка-фэст — 2022».



В этом году в конкурсе приняли участие 19 учреждений образования Минской области. Жюри отобрало шесть пар Дедов Морозов и Снегурочек:

Слуцкий центр детского творчества;

Центр творчества детей и молодёжи Солигорского района;

Центр творчества детей и молодёжи Борисовского района;

Центр творчества детей и молодёжи Копыльского района;

Сеницкая средняя школа им. Я.Купалы Минского района;

Средняя школа №14 г. Молодечно.

28 ноября на финальном очном этапе конкурса участники представят свою игровую программу, дефиле и творческий номер. Победители в номинациях «Лучший Дед Мороз и Снегурочка» и «Лучшая новогодняя сюжетно-игровая программа» представят Минскую область на республиканском этапе 15 декабря в Минске.

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