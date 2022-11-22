С начала 2022 года в Слуцком районе по госпрограмме переобучилось около 50 человек, 22 из них — по заказу нанимателя.

Как рассказал Виталий Бойко, начальник управления по труду, занятости и социальной защите Слуцкого райисполкома, после такого обучения человеку гарантируют рабочее место и трудоустройство составляет почти 90%.

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В конце октября в Слуцком государственном колледже начался курс для обучения безработных по профессии официант. В группе 12 человек из Слуцкого, Солигорского и Любанского районов.