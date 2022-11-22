Мой сын очень любит торт «Сказка». Особенно вкусный именно Слуцкого хлебозавода. Но покупаем его редко, так как он большой. Приходится его есть дня три.

Я часто езжу из Слуцка в Солигорск. Там в кафетерии универсама «Народный» очень большой выбор пирожных и тортов. В последний раз была целая витрина небольших тортов по 500-600 граммов производства Солигорска, Столбцов. Я заметила, что наш Слуцкий хлебозавод такого веса не выпускает. Почему у нас не делают торты весом поменьше? Этот вопрос меня терзал долго.

На днях я зашла в фирменный магазин хлебозавода «Свежий хлеб». Выбирала сладости и говорю продавцу: «А почему наш хлебозавод не делает торты по полкило?». А продавец улыбается и говорит: «Вон видите мужчину? Это директор хлебозавода. Можете прямо у него и спросить».

Реклама

Я ошалела. То есть, как оказалось, директор настолько переживает за завод, что ездит по торговым точкам, смотрит, как работают магазины, расспрашивает работников. Ничего себе случайность, что я его встретила!

Недолго думая, я подошла к мужчине и познакомилась. Его зовут Дмитрий Демьянович Чирец. Он оказался доброжелательным, общительным человеком и выслушал мой рассказ про торты. Сказал, что идея неплохая и он подумает.

Надеюсь, что это скоро исполнится, и люди станут чаще ходить в гости друг к другу.

Вот нашла фото директора на сайте «Слуцкого края».

Эта новость написана для рубрики «Народные новости». Такие материалы от читателей после минимальной модерации публикуются практически без изменений. Или, если того требует ситуация, становятся поводом для разработки редакционного материала. Если вас привлёк какой-то факт или событие, вы тоже можете предложить свою новость для публикации, нажав сюда: «Сообщить новость».