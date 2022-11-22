Слуцкий эколого-биологический центр учащихся (ЭБЦУ) проводит акцию «Сделаем мир добрее!» с 1 по 3 декабря, когда все желающие смогут принести корм и необходимые вещи для бездомных животных. Собранную помощь передадут волонтёрам.


Такой благотворительный сбор ЭБЦУ организует в четвёртый раз. Например, в 2020 году дети из Слуцка и района собрали для бездомных животных около 150 кг корма.

В этот раз экологи сделают упор на мероприятия с детьми. С 28 ноября по 3 декабря педагоги расскажут школьникам о проблемах бездомных животных. Ученики 5-11 классов не только слуцких школ, но и всей страны смогут также принять участие в конкурсе фотографий «Зоофотошутка-2022». Условия — здесь.

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Какая помощь нужна

Список предметов для благотворительной помощи бездомным кошкам и собакам:

  • Средства для обработки животных от блох (доступные по цене: «Блохнэт», «Барс»; наиболее качественные средства: «Адвокат», «Стронгхолд»).
  • Таблетки от глистов (доступные по цене «Празител»).
  • Растворы для капельниц: натрия хлорид, раствор Рингера (для больных и послеоперационных животных), покупать только в аптеке.
  • Средства для обработки швов: хлоргексидина биглюконат, мазь меколь (покупать в аптеке).
  • Любой сухой корм, только не крашеный, а одноцветный.
  • Любые пресервы и паштеты для животных.
  • Любые крупы, кроме перловой.
  • Любой наполнитель для туалетов, можно древесный.
  • Впитывающие пелёнки (для перевозки животных в клинику или для содержания послеоперационных животных).
  • Газеты, ветошь (старое постельное бельё, покрывала, тряпичные пелёнки) для одноразового использования в качестве подстилки.
  • Лотки для кошачьего туалета с решёткой, любого размера (можно б/у, только чистые).
  • Мисочки для кормления (можно б/у, только чистые).
  • Игрушки для котят и для собак, лежаки, лежанки. Ошейники, поводки для собак, любого размера (можно б/у, только чистые).

Всё привозить с 1 по 3 декабря по адресу: г.Слуцк, ул. Максима Богдановича, 134-а. Справки по телефону: (801795) 6 69 16.

Собранный корм и остальное передадут для подопечных волонтёрской инициативы «ХвостИКиby Слуцк»:

В ТЕМУ. Как помочь бездомным животным Слуцка. Контакты волонтёров и ссылки на группы помощи.