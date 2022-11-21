С октября в Минской области работает проект «Мобильный пункт консультирования и тестирования». Его реализуют для снижения заболеваемости и сдерживания распространения ВИЧ-инфекции среди людей с наибольшим риском инфицирования.

В этом году проверят жителей области, которые употребляют инъекционные наркотики и поживают в Дзержинском, Минском, Пуховичском, Слуцком и Смолевичском районах.

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Что входит в проект:

анонимные консультации и профилактические мероприятия, чтобы снизить риск передачи ВИЧ в Минской области;

наркозависимым сделают экспресс-тестирование на ВИЧ и предоставят «минимальный пакет профилактических услуг — шприц, презерватив»;

поддержка лучших практик взаимодействия негосударственных некоммерческих организаций с организациями здравоохранения по профилактике, уходу и поддержке при заболевании ВИЧ-инфекцией.

РАНЕЕ. Случчан массово проверяют на ВИЧ, у вас тоже могут взять анализ (или уже взяли).