В последние тёплые дни октября «Кур’ер» побывал в нескольких малых деревнях Слуцкого района: Хорошево, Тихонь и Подстарево. Людей там немного, но они привязаны к родным местам.

В деревне Хорошево хорошо

К деревне Хорошево ведёт гравийная дорога. По пути встречались только автомобили грибников, которые они оставили у обочины дороги. В начале деревни заметили мужчину, который занимался хозяйскими делами. Оказалось, что это случчанин Сергей, приезжающий сюда время от времени. «Мои девушки захотели в лес за грибами сходить, — рассказывает Сергей. — Я их привёз, а сам навожу в доме порядок».

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Галина Голикова:

«Я приезжаю сюда каждый год из Подмосковья. Здесь у меня дом, который остался от мамы. Здесь очень хорошо, я отдыхаю телом и душой, без Беларуси не могу. Насколько мне известно, деревню так назвали, потому что она образовалась на красивом месте. Люди сюда приезжали, гуляли и говорили, что здесь «хороше».

Анатолий Михневич:

«Летом деревня оживает, сюда съезжаются все дачники, которые друг друга знают. Раньше здесь был клуб хороший, в нём крутили фильмы.

В начале деревни стоят постройки, это бывший колхоз «40 лет Октября». В него входили деревни Хорошево, Павловка, Красная Сторонка, Тихонь, Старево, Подстарево, Гутница, Красное, Тарасовка. В 70-е он перестал работать, его присоединили к другому хозяйству. Сегодня там уже ничего нет».

В Тихони раньше было не тихо

Евгений Кажуро:

«Я минчанин, дорога сюда и обратно — 145 км. Дом мне остался от бабушки, и он мне очень дорог. Я здесь вырос, меня здесь выгодовали. Мы оставляли своих детей бабушке, поэтому можно сказать, что и наши дети здесь выросли. Здесь отдыхаю от Минска. Телефон ловит плохо, поэтому спокойно, тишина и покой.

Раньше здесь домов было намного больше, было совсем не тихо. Гудели очень сильно, были гулянки, топили баню и веселились.

В военное время немцы жгли деревни, когда дошли до нашей, решили здесь остановиться на ночлег. В одном из домов жил полицай, он с ними разговаривал. Немцы ходили по хатам, их кормили салом и самогоном. Они решили деревню оставить».

Грибные места под Подстарево

В деревне Подстарево совсем немного домов. Встретить местных жителей не удалось. Только на выезде из деревни на пути попались два грибника. Как выяснилось, грибы в этих местах есть, но не так много, как в прошлом году.

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