Дедушка Мороз получил за выходные три детских письма. Кто-то прислал видео, кто-то написал письмо, а кто-то сделал поделку и испёк пирог. Почитайте, о чём пишет слуцкая детвора.

Вкусный подарок от маленького Славы

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В редакцию пришло видеописьмо от 4-летнего Славы Давидовича. В нём мальчик рассказал про то, как он помогает своей семье. Дедушке, например, он помогал красить сарай, бабушке — собирать картошку, папе — пылесосить, маме — печь пироги. Как и любой мальчик, Слава любит играть с машинками, вертолётами. В подарок на Новый год он хочет получить конструктор.

А Деду Морозу он подарил на новогодние праздники бумажного снеговика и кусочек вкусного пирога, который приготовил вместе с мамой.

Письмо от Арсения, который хочет стать милиционером, и от его мамы

Письмо на электронную почту Дедушки прислала Елена Клышко, мама Арсения. Вот что она пишет:

«Меня зовут Елена. Я мама Арсения, который написал сам своё первое письмо.

Для меня это было шоком, но я счастлива, что в наше время дети очень продуманные.

Пока меня не было дома, ему бабушка предложила написать письмо для Дедушки Мороза, и ребёнок сам написал его. Сделал он это с помощью голосового помощника в телефоне. Изначально он продиктовал, что хочет написать, а потом переписал».

Арсению Клышко — 5,5 лет. Он ходит в садик и уже готовится к школе. На Новый год хочет в подарок машину ДПС, так как в будущем мечтает работать в милиции.

«Пожалуйста, не приноси мне планшет, умоляю тебя»

Почитайте милое письмо от юной случчанки.

«Дедушка Мороз, привет!

Это я, Катя Алёхина из дома №146 по улице Социалистической, помнишь? Я у тебя планшет просила на тот момент. Я была не в себе, думала о другом. За месяц я выросла и поняла, что не хочу тебя разорять.

Пожалуйста, не приноси мне планшет, умоляю тебя. Можно фломастеры 80 цветов, как у Полины Антоненко, и счастья, пожалуйста.

Дедушка Мороз, ну и про тебя я не забываю. Я писала в другом письме о конфетах, там внутри подарок для тебя и Снегурочки. Возьми его, я буду рада. Ты лучший волшебник в мире».

Как стать участником

В конкурсе участвуют дети от 3 до 12 лет. Письма пишут дети, а не родители. Принимаем и видео.

В письме или видео Дедушка Мороз хочет прочитать (услышать):

имя, фамилия ребёнка, возраст;

чем занимался весь год, как вёл себя, как учился, кому помогал, что хорошего и не очень сделал;

какой подарок желает к Новому 2023 году (этот пункт прежде всего на заметку родителям);

поздравление с наступающим Новым годом.

Дедушке будет приятно получить и новогодний подарок (например, рисунок или поделка), но это не обязательно. Главное — он должен быть сделан руками ребёнка при минимальной помощи родителей.

В конце письма обязательно указать номера телефонов родителей для связи.

Письма присылайте:

на почтовый адрес: Слуцк-9, а/я 53 или г.Слуцк, ул. Ленина, 128−4;

на электронный адрес: vika@kurjer.info;

приносите в редакцию по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина, 128−4.

Видео присылайте:

на электронную почту: vika@kurjer.info;

в Instagram @kurjer;

на Viber (+375 33) 318 99 30.

Кто помогает делать праздник

1. Евгений Романов, директор ночного клуба Parking

2. Алёна Аль-Тани

3. Андрей Адамчук, представитель пассажирских перевозок «Фаворит 999»

4. Анастасия Волотович, директор рекламно-полиграфического центра SIGNUM

5. Владислав Шилович, владелец павильона аксессуаров для телефонов в ТЦ «Маяк»

6. Валентина Кудёлко, учредитель кафе «Вояж», ресторана Voyage Hall

7. Дмитрий Листопад, директор сеть магазинов «Еврооптика»

8. Наталья Стрекач и Павел Страх, владельцы магазина товаров для праздника «Позитив»

9. Игорь Борисовец, владелец сети кофеен «ПРО КОФЕ»

10. Екатерина Петриченко, руководитель филиала театра моды Vershina

11. Николай и Анна Бортниковы, владельцы кафе «Хонто»

12. Дмитрий Ковалёв, директор магазина трикотажной одежды для всей семьи OGMA PLUS