Случчанин Геннадий Бруй купил дом на улице Московской в 2014 году. Сделал его реконструкцию и заселился вместе с семьёй в апреле 2022-го, но осенью возник конфликт с жителями улицы из-за пользования канализацией. Ситуацию прокомментировал юрист.

Геннадий Бруй рассказал «Кур’еру», что при покупке дома в нём были все удобства: газифика­ция, водоснабжение, канализация. Мужчина перезаключил договор на водоснабжение и канализацию с ЖКХ на своё имя в 2016 году.

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В середине октября 2022 года соседи пришли требовать деньги за прокладку канализации, потому что якобы бывший хозяин в 2009 году врезался в их частную канализацию без спроса.

«В канализацию врезался мой отец по просьбе бабушки. Он сказал, что не рассчитался за работы, потому что канализация была проведена с нарушениями: от нашего накопительного колодца до нашего люка нулевой уровень, то есть нет уклона, чтобы стекала вода. В 2013 году отец забрал бабушку жить к себе. В 2016 году я купил одну часть дома у своего дяди, а бабушка отписала мне дарственную на вторую. 29 апреля 2022 года заселились в дом.

Из-за чего начался конфликт

До этого соседи со мной здоровались, помогал им стройматериалами, всё было хорошо. В кооперативе, который проводил канализацию по улице, девять домов. Члены кооператива пришли и стали требовать с меня деньги. Попросил у них предоставить документы, а также чеки на затраты по канализации, на что получил ответ: «Мы не обязаны тебе ничего показывать, если не заплатишь, мы тебе заблокируем канализацию». Я предложил им решать конфликт в суде.

Фотографии писем от кооператива, «Слуцкводоканала», Слуцкого РОВД 1 из 4

Получается, 19 ок­тября пришли всей толпой. Открыли колодец и запенили мою канализационную трубу, которая идёт от моего накопительного колодца, и заварили канализационный люк. Я вызвал милицию, приехали, всё записали.

Пошёл в «Слуцкводоканал». Там сказали, что это частная канализация и они не могут её пробить, только в частном характере за деньги. Оплатил 136 рублей за гидродинамическую машину. Она приехала. Только хотели пробивать – собралась толпа и не дали им это сделать. Машина постояла 20 минут и уехала. Водоканал развёл руками: подавайте в суд.

Уже нанял адвоката и обратился в суд 24 октября, но судопроизводство начнётся не менее чем через месяц. Был на приёме у председателя Слуцкого райисполкома. Сказал обращаться в суд. Ещё и письмо пришло, что «Слуцкводоканал» хочет расторгнуть со мной договор из-за отсутствия канализации, хотя все 6 лет платил за услугу».

Какие есть правовые способы решения вопроса

По просьбе «Кур’ера» Иван Райкевич, слуцкий юрист, разобрал ситуацию:

«Сложно говорить о том, как правильно действо­вать сторонам, без тщательного анализа документов. Исходя из описанной ситуации, собствен­ник может требовать устранения нарушений его права, хотя они и не были соединены с лишением владения, что предусмот­рено ст. 285 ГК РБ, а также имеет право на защиту гражданских прав непосредственными действиями лица, права которого нарушаются, если такие действия не сопряжены с нарушением законодательства (ст. 13 ГК РБ).

С другой стороны, врезка была осуществлена ещё в 2009 году другим человеком, канализация фактически эксплуатировалась, о чём её владельцы знали и, ввиду отсутствия претензий, не предъявляли материальных требований. Более того, Водоканал заключил договор, принимал деньги за водоотведение, а владелец канализации и тот, кто врезался, продолжали содержать это имущество, следить за ним и т.д.

Если владелец канализации желает получить деньги за врезку, то стоит определить момент врезки как непосредствен­ное подключение к сети водоотведения, т.е. 2009 год, когда её осуществил предыдущий хозяин.

Если владелец канализации заявляет, что с ним не рассчитались, уместно говорить, что сделка была совершена, но возникла задолженность по оплате. При таких условиях стоило бы требовать долг с того, кто осуществил врезку, но не рассчитался.

Тут возникают вопросы по применению сроков исковой давности, сумме задолженности и наличию фактов, позволяющих установить наличие задолженности. Решать вопросы запениванием трубы, чтобы перекрыть соседу канализацию, ставить машину на люк, заваривать сварочным аппаратом доступ к коммуникациям — это исключительное невежество. Соседям ничто не мешало всё перевести в конструктивное русло: переговоры, претензия, суд».

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