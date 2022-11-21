«Кур’ер» собрал и проанализировал более 300 слуцких аккаунтов в Instagram, чтобы отметить самые интересные и полезные для премии «Instagram года-2022. Слуцк».
Мы благодарим всех подписчиков, которые рекомендовали «Кур’еру» местных авторов Instagram-страниц в комментариях или в личных сообщениях.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
На этой неделе мы расскажем о номинациях и аккаунтах, которые попадут в шорт-лист. Следите за публикациями.
Партнёры премии «Instagram года-2022. Слуцк»
Букмекерская контора «Марафон» — генеральный партнёр
Букмекерская контора «Марафон» принимает ставки на спорт в Беларуси с 2003 года и является крупнейшим букмекером в стране по количеству касс (лицензия № 33 120/171 выдана МНС РБ). Букмекерская контора «Марафон» в Слуцке:
- Адрес: ул. Комсомольская, 1.
- Режим работы кассы: 13.00-21.00.
- Сайт: marathonbet.by
- Телефон: (8033) 656 29 29.
- Адрес: Проезд Кольцевой 1/1 (напротив «Калибра»), ул. Мельничная, 70.
- Instagram — здесь.
Ирина Гуреева, основатель студии перманентного макияжа «Angels»
- Телефон: (8044) 796 46 79.
- Адрес: ул. Ленина, 177.
- Instagram — здесь.
СПРАВКА. Премия учреждена в 2018 году газетой «Кур’ер» и в этом году проводится четвёртый раз. Все публикации об «Instagram года. Слуцк» прошлых лет — здесь.