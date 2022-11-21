«Кур’ер» собрал и проанализировал более 300 слуцких аккаунтов в Instagram, чтобы отметить самые интересные и полезные для премии «Instagram года-2022. Слуцк».

Мы благодарим всех подписчиков, которые рекомендовали «Кур’еру» местных авторов Instagram-страниц в комментариях или в личных сообщениях.

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Публикация от Слуцк | kurjer.info (@kurjer)

На этой неделе мы расскажем о номинациях и аккаунтах, которые попадут в шорт-лист. Следите за публикациями.

Партнёры премии «Instagram года-2022. Слуцк»

Букмекерская контора «Марафон» — генеральный партнёр

Слуцк, Марафон, парнер, премии Instagram года-202

Букмекерская контора «Марафон» принимает ставки на спорт в Беларуси с 2003 года и является крупнейшим букмекером в стране по количеству касс (лицензия № 33 120/171 выдана МНС РБ). Букмекерская контора «Марафон» в Слуцке:

  • Адрес: ул. Комсомольская, 1.
  • Режим работы кассы: 13.00-21.00.
  • Сайт: marathonbet.by

Слуцк, шиномонтаж, парнер, премия Instagram года-202Шиномонтаж

  • Телефон: (8033) 656 29 29.
  • Адрес: Проезд Кольцевой 1/1 (напротив «Калибра»), ул. Мельничная, 70.
  • Instagramздесь.

Слуцк, Модамакс, парнер, премия Instagram года-202

«Мода Макс» — крупная сеть магазинов секонд-хенд в Беларуси
  • Адрес в Слуцке: ул. Ленина, 122.
  • Сайтздесь.
  • Instagramздесь.

Слуцк, перманент, парнер, премия Instagram года-2022Ирина Гуреева, основатель студии перманентного макияжа «Angels»

  • Телефон: (8044) 796 46 79.
  • Адрес: ул. Ленина, 177.
  • Instagramздесь.

Слуцк, театр моды, Вершина, парнер, премия Instagram года-202

 

 

Молодёжная культурно-просветительская организация «ВЕРШИНА»

Слуцк, Слуцкводоканал, парнер, премия Instagram года-2022Коммунальное унитарное предприятие «Слуцкводоканал»

  • Адрес: г.Слуцк, ул.Пионерская, 23.
  • Телефон: (801795) 5 31 86.
  • Сайт здесь.
  • Instagramздесь.

СПРАВКА. Премия учреждена в 2018 году газетой «Кур’ер» и в этом году проводится четвёртый раз. Все публикации об «Instagram года. Слуцк» прошлых лет — здесь.

 