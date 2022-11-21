Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 14 по 20 ноября. «Кур’ер» сделал подборку фотографий, которые пользователи сами выложили в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Брановец (@asya101197)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Девушка солдата🫀🖇️ (@0_.sukhaya._0)

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Андрей (@kasper14860)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от милана (@rbkwx)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katerinka7222 (@katerinochka7222)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Соловей Валерия (@valerijasolovei93)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Художник | Слуцк | Портреты (@mark_sheeper)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 💞Визуал. Контент съёмки💞Инна.Слуцк (@grigorieva_inna_)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Irina (@frame_every_day_)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Сороговец (@olgasorogovets)

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