В субботу, 19 ноября, слушатели лекций слуцких краеведов при епархиальном управлении побывали в этнографическом музее быта при СШ №10. Они рассказали о своих впечатлениях.

«Впечатления были превосходные. В очередной раз восхищаешься энтузиазму, сердечности и патриотизму случчан! — рассказал Александр Шелехов. — Руководитель этой экспозиции (а в ней порядка двухсот вещей) — Инна Владимировна Томай, по словам её коллег — «фонтан» идей и дел.

Забытые предметы

Увлекательную экскурсию в основном вела Наталья Антоновна Панчковская, педагог этой школы.

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Она продемонстрировала предметы, без которых ещё недавно была невозможна жизнь простых белорусов на селе. Некоторые из них уже сейчас и вовсе забыты нынешним поколением. Например, корзина для ловли вьюнов, приспособление для укладки соломы на крыше построек и другое.

Машинка, на которой шили для маршала Жукова

По её словам, случчане с охотой передали в музей личные вещи и письма фронтовиков. В каждом из этих экспонатов судьба наших героических предков.

Есть тут швейная машинка, на которой была сшита рубаха для будущего «маршала Победы» — Георгия Константиновича Жукова, когда он жил в Слуцке в середине 30-х годов.

Посетители спели

Отдельный уголок посвящён 140-летию Якуба Коласа. Третьеклассник Марк задорно прочёл стихотворный рассказ этого выдающегося писателя «Савось-распуснiк».

Распорядители музея показали нам раритет — картину на ткани, которая, по их мнению, могла быть нарисована одной из современных родственниц рода, к которому принадлежала София, княгиня Слуцкая.

И в конце нашей душевной встречи мы вместе спели «Хата бацькоў» («Не прадаецца хата бацькоў…»). Все, кто посетил музей в школе №10, уходили со светлыми и оптимистичными мыслями. Благодарили прекрасных учителей, кто несёт молодым людям знания добра и мира».

К этому мнению присоединилась и Наталья Селивончик на нашей странице в ВК . Она написала: «Очень-очень понравилась экскурсия!!!».