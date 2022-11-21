Житель Слуцка Сергей поделился фото домиков для котиков, которые появились в 11-м городке Слуцка в эти выходные.

«Наступили холода, и сердобольные местные жители пытаются хоть как-то помочь бесприютным животным. Приспособили под укрытия коробки, обтянув их полиэтиленом или обмотав скотчем. Понятно, что такой домик не спасёт от сильного холода, но хотя бы защитит от ветра и мокрого снега. Лучше помогать так, чем никак», — считает Сергей.

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