Какие домики для котиков на холода ставят жители Слуцка. Фото

Отдел писем
-
0
бездомные животные, Слуцк
Выживет ли этот кот в холода? Фото: Сергей

Житель Слуцка Сергей поделился фото домиков для котиков, которые появились в 11-м городке Слуцка в эти выходные.

«Наступили холода, и сердобольные местные жители пытаются хоть как-то помочь бесприютным животным. Приспособили под укрытия коробки, обтянув их полиэтиленом или обмотав скотчем. Понятно, что такой домик не спасёт от сильного холода, но хотя бы защитит от ветра и мокрого снега. Лучше помогать так, чем никак», — считает Сергей.

бездомные животные, Слуцк
Внутри люди положили тёплые подстилки. Фото: Сергей
бездомные животные, Слуцк
Один из обитателей этих домиков. Фото: Сергей
бездомные животные, Слуцк
Эта кошка пока согревается так.
бездомные животные
Этот приют разместился под деревом.
Какие домики для котиков на холода ставят жители Слуцка. Фото
А эта кошка, судя по большому животу, ждёт потомство.

Если вы хотите рассказать об интересных фактах из жизни города и района, пишите на электронный адрес редакции: info@kurjer.info.

Реклама