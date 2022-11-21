Чемпионат мира стартовал в воскресенье, 20 ноября. Он впервые начинается осенью, а закончится зимой. Дело в том, что в Катаре очень жарко — до 50 градусов тепла, поэтому, чтобы проводить чемпионат летом, нужно было создать искусственные облака (такой проект рассматривался). Ожидается, что в дни ЧМ в Катаре будет чуть больше +20 градусов, сообщает «Медуза».

О скандалах и критике

1. Катар критикуют за нарушение прав человека. Например, у женщин здесь нет прав. Ещё в стране преследуют ЛГБТ-людей. За внебрачную связь можно сесть в тюрьму на семь лет. Катар обещал не задерживать во время ЧМ ЛГБТ-людей, если они не будут активно проявлять себя (например, махать флагами на фоне мечетей). Но директор ФИФА по связям с общественностью за день до старта чемпионата прямо во время пресс-конференции заявил, что он гей.

2. С 2010 года в Катаре погибли около 6500 рабочих (на строительстве объектов ЧМ-2022 погибли 37 из них). Сообщалось о многочисленных злоупотреблениях по отношению к трудовым мигрантам, занятым на строительстве объектов ЧМ-2022, — переработках, многомесячных задержках зарплаты, отсутствии условий для безопасной работы и так далее.

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На проведение ЧМ Катар потратил свыше $200 млрд. Это в 17 (!) раз больше, чем в ЧМ в России в 2018 году.

3. За два дня до старта чемпионата Катар в одностороннем порядке изменил правила — и запретил продавать на стадионах пиво. И это при том, что AB InBev заключил рекламный контракт с ФИФА на $75 млн.

Большинство гостиниц в стране заняты делегациями участников. Из-за этого многие фанаты вынуждены будут жить в специальных контейнерах (подготовленных организаторами) или даже в соседних странах. В результате всё это отпугнуло многих болельщиков.

4. Выбор Катара в качестве места проведения ЧМ привёл к череде коррупционных скандалов. Большинство из 22 членов исполнительного комитета, участвовавших в голосовании в пользу Катара, были под следствием или подозрением в коррупции.

Зепп Блаттер, который тогда был главой ФИФА, а позже ушёл в отставку на фоне коррупционного скандала в организации, признал, что проведение ЧМ в Катаре — ошибка: «Катар — это очень маленькая страна. Футбол и чемпионат мира слишком масштабны для этого государства. Выбор Катара был ошибкой». Однако право проведения ЧМ у Катара так никто и не забрал.

Про сам футбол

Турнир проходит по классической системе: 32 команды распределены на восемь групп, в плей-офф выходят первые два места в группе, дальше — матчи на выбывание.

Не будет на ЧМ действующих чемпионов Европы — Италия в стыковых матчах сенсационно проиграла Северной Македонии. Сборную России дисквалифицировали из-за вооружённого конфликта в Украине. Сама сборная Украины тоже не прошла отбор, проиграв Уэльсу (0:1).

Не приехали в Катар суперзвёзды мирового футбола Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Мохаммед Салах («Ливерпуль») и Давид Алаба («Реал Мадрид»), потому что их сборные (Норвегия, Египет и Австрия) провалили отборочный турнир. Другие звёзды не попали на ЧМ из-за травм.

Скорее всего, это будет последний чемпионат для Месси и Роналду, так как обоим за 35.

Кто победит

C 2006-го титул чемпиона мира забирали европейцы — Италия, Испания, Германия и Франция (действующий чемпион мира). С хорошими шансами — Бельгия, Нидерланды и Дания.

В финалистов прошлого ЧМ — хорватов — многие уже не верят, тем более что год назад на Евро команда не убедила.

Но сейчас многие ставят на Южную Америку: у букмекеров среди явных фаворитов Бразилия с очень мощным составом и Аргентина, которую к победе поведёт Лионель Месси, один из лучших игроков в истории футбола.

Португалия тоже среди фаворитов, но не таких очевидных, как аргентинцы. Тем более есть сомнения в хорошей атмосфере в команде.

Где смотреть ЧМ?

Кроме новостных и спортивных сайтов, групп и каналов в соцсетях и мессенджерах, ЧМ можно смотреть по этой ссылке.

«По итогам переговоров руководства Ассоциации «Белорусская федерация футбола» и ФИФА было достигнуто соглашение об открытии с территории Беларуси доступа на платформу ФИФА для просмотра матчей чемпионата мира 2022 года», — говорится в сообщении АБФФ.

Белорусское телевидение показывать трансляции матчей не будет. Правообладателем на трансляции матчей ЧМ-2022 в Беларуси по ТВ и в интернете является Европейский Вещательный Союз (European Broadcasting Union — EBU). Но Белтелерадиокомпанию исключили из организации, а ЕС ввёл санкции, из-за чего белорусы лишились «Евровидения» и могут не увидеть соревнования Олимпиад 2026 и 2028 годов.