Читатели сообщают в «Кур’ер», что в некоторых сетевых магазинах в Слуцке стали появляться пустые полки. Мы собрали сообщения случчан, прошлись по городу и посмотрели, где есть «прорехи» на полках и каких именно товаров там не хватает.

«Буслик» и детское питание Nestogen

Читательница написала, что в «Буслике» много детского питания «Беллакт». Но её ребёнку он не подходит. Они с мужем покупают Nestogen. А вот на полках с ним — не очень густо.

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«Соседи» и кукурузные палочки

В «Соседях» на стеллаже с сухими завтраками кукурузные палочки «растянуты» на несколько полок.

«Остров чистоты» и несколько видов товаров

В слуцких «Островах чистоты и вкуса» поредели полки со многими видами товаров: стиральным порошком, уходовой косметикой для лица, дезодорантами, косметикой для волос.

А вот в «Строймаркете» всего много. Спросили почему

В «Строймаркете» полки не только не пустые. Кажется, товаров там ещё больше, чем было до 713-го постановления. Есть даже очень интересные, вроде белорусского геля для душа с ароматом помидоров и свёклы. В администрации супермаркета «Кур’еру» объяснили, что работают так же, как и раньше, находят новых поставщиков, которые соглашаются поставлять товар, поэтому 713-е постановление на ассортимент у них никак не повлияло.

Перебои с кошачьим кормом и сладостями

Зоо. Кроме того, читатели отмечают, что уже пару недель, как сложно достать дешёвый сухой корм для животных вроде Whiskas или Kitekat. В одном из зоомагазинов, например, остался дорогой «Проплан» по 20 рублей за килограмм.

Одна из «Коммунарок» в Слуцке. Пропали все вафли и конфеты «Трюфель». Продавец пожаловалась, что в прошлом году в начале ноября их склад был забит новогодними подарками, принимали заявки. А в этом году на текущей неделе привезли немного: на «Коммунарке» заказывали 20 коробок, дали только 5.

Она показала каталог новогодних подарков и пояснила, что первый раз в нём не указали стоимость подарков. Написано: возможно изменение состава набора.

А менеджер по продажам другого предприятия пояснила, что многих конфет нет и пока не будет (вероятно, много уходит на экспорт). И тоже подтвердила, что цены на подарки будут меняться, потому что в составе будет много замены состава новогодних наборов.

Ранее: В Министерстве торговли рассказали, почему в магазинах проблемы с ассортиментом