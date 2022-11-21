25 и 26 ноября в Слуцкой СДЮШОР (улица Виленская, 4А) состоится Кубок Беларуси по армрестлингу среди мужчин и женщин.

Взвешивания проведут в пятницу, 25 ноября, с 18.00 до 20.00 и в субботу, 26 ноября, с 8.00 до 9.30. Начало соревнований — в субботу, 26 ноября, в 11.00.

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Весовые категории:

мужчины — 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, свыше 100 кг;

женщины — 55, 60, 65, 70 и свыше 70 кг.

Для участия в командных соревнованиях необходимо наличие заявки с печатями врача и организации.

Справки по телефону: +375 29 6591848