Вот уже третий год мир живёт с коронавирусом. За это время, кажется, несколько тысяч раз звучала фраза о том, что вирус во многом изменил общество. Появились новые привычки, трансформировался образ жизни (удалёнка и активное использование всевозможных доставок). Ко «дню рождения коронавируса» Смартпресс собрал свой топ знаковых моментов пандемии.

К слову, насчёт «дня рождения» — это не преувеличение. 17 ноября 2019 года — дата, когда в мире появился «нулевой пациент» с COVID-19, им стал 55-летний житель китайской провинции Хубэй.

Один может влиять на сотни

Уже к лету 2020 года шутки о том, что даже случайно кашлянувший человек способен разогнать целую толпу, перестали смешить. В частности, в Южной Корее целый парламент был вынужден приостановить свою работу из-за того, что коронавирусом заболел один фотограф из пула. А немного раньше из-за заражения охранника центрального правительственного комплекса в Сеуле закрыли на дезинфекцию целый этаж.

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COVID-19 = свобода для заключённых

Принято считать, что коронавирус ограничил свободу для миллионов людей по всему миру: ни тебе в кафе посидеть, ни на концерт сходить, ни даже выбраться на работу в любимый офис. Однако для филиппинских заключённых COVID-19 стал настоящим спасением (в самом прямом смысле).

Более 15 тысяч заключённых были освобождены на фоне пандемии. Конечно, «особо буйных» не выпускали, но те, кто отбывал срок за мелкие правонарушения, смогли отправиться домой. Всё дело в том, что в переполненных тюрьмах на Филиппинах никак не получалось соблюдать все правила социального дистанцирования и гигиены.

Чёрные дни для норок

COVID-19 уносил не только людские жизни, от него страдали и животные. В начале ноября 2020 года крупнейший поставщик норкового меха — Дания — решила уничтожить всех норок на фермах страны. Причина заключалась в том, что у некоторых животных был обнаружен новый штамм «короны», который мог распространяться среди людей. Плюс были опасения, что он окажется устойчивым к будущим вакцинам.

Надо отметить, что позже такой решительный шаг был официально признан избыточным — можно было ликвидировать животных только на заражённых фермах. Но что сделано, то сделано.

Реалити-шоу «Проклятый лайнер»

Этот новостной сюжет очень похож на фильм ужасов. Только представьте, круизный лайнер, на борту которого бушует вирус, число заражённых буквально с каждым днём растёт, медикаментов не хватает, а сойти на берег категорически нельзя.

И всё это реальная история судна Diamond Princess, которое больше двух недель находилось в порту Иокогамы. Пассажиров лайнера (а это почти 4 тысячи человек) просто не хотели принимать на берегу из-за 80-летнего жителя Гонконга, у которого обнаружили коронавирус и который к тому моменту уже покинул борт.

Штраф для британского премьера

А ещё коронавирус показал, что нет никакой разницы — простой ты обыватель или высокопоставленный чиновник. От болезни никто не застрахован и от наказания за нарушения ограничительных мер, как оказалось, тоже. Вот и экс-премьер Великобритании Борис Джонсон (а на тот момент вполне себе действующий глава правительства) решил повеселиться на рождественской вечеринке в 2020-м, а спустя два года заплатил штраф за игнорирование локдауна.

Снизилась точность прогнозов погоды

С одной стороны, коронавирус благотворно повлиял на экологию из-за того, что люди оказались запертыми дома — мало автомобилей, остановились некоторые вредные предприятия, сократилось количество самолётов в небе. А вот с другой (как раз из-за авиарейсов) появилась другая проблема — снизилась достоверность прогнозов погоды (да, ещё больше).

Всё дело в том, что авиация в числе прочего также применялась для сбора метеоинформации. Нет самолётов — нет необходимых данных. Более того, Всемирная метеорологическая организация (ВМО) даже всерьёз опасалась, что могут возникнуть проблемы и не только с краткосрочными прогнозами погоды, но и с отслеживанием изменений климата в целом.

Заложники магазина

И даже в 2022 году радикальные меры по борьбе с COVID-19 продолжают активно применятся. Так, в Китае решили частично повторить сценарий с круизным лайнером Diamond Princess и заперли целый магазин (вместе с покупателями), потому что у одного из них оказался положительный тест.

Причём люди оказались в заточении не на пару часов, их закрыли на полноценный карантин — пришлось спать и есть прямо в помещении молла.