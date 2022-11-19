Вот уже третий год мир живёт с коронавирусом. За это время, кажется, несколько тысяч раз звучала фраза о том, что вирус во многом изменил общество. Появились новые привычки, трансформировался образ жизни (удалёнка и активное использование всевозможных доставок). Ко «дню рождения коронавируса» Смартпресс собрал свой топ знаковых моментов пандемии.

К слову, насчёт «дня рождения» — это не преувеличение. 17 ноября 2019 года — дата, когда в мире появился «нулевой пациент» с COVID-19, им стал 55-летний житель китайской провинции Хубэй.

Один может влиять на сотни

Уже к лету 2020 года шутки о том, что даже случайно кашлянувший человек способен разогнать целую толпу, перестали смешить. В частности, в Южной Корее целый парламент был вынужден приостановить свою работу из-за того, что коронавирусом заболел один фотограф из пула. А немного раньше из-за заражения охранника центрального правительственного комплекса в Сеуле закрыли на дезинфекцию целый этаж.

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COVID-19 = свобода для заключённых

Принято считать, что коронавирус ограничил свободу для миллионов людей по всему миру: ни тебе в кафе посидеть, ни на концерт сходить, ни даже выбраться на работу в любимый офис. Однако для филиппинских заключённых COVID-19 стал настоящим спасением (в самом прямом смысле).

Свобода заключённым, «Проклятый лайнер» и свобода заключённым... К трёхлетию коронавируса вспоминаем знаковые моменты пандемии
Фото с сайта Smartpress

Более 15 тысяч заключённых были освобождены на фоне пандемии. Конечно, «особо буйных» не выпускали, но те, кто отбывал срок за мелкие правонарушения, смогли отправиться домой. Всё дело в том, что в переполненных тюрьмах на Филиппинах никак не получалось соблюдать все правила социального дистанцирования и гигиены.

Чёрные дни для норок

COVID-19 уносил не только людские жизни, от него страдали и животные. В начале ноября 2020 года крупнейший поставщик норкового меха — Дания — решила уничтожить всех норок на фермах страны. Причина заключалась в том, что у некоторых животных был обнаружен новый штамм «короны», который мог распространяться среди людей. Плюс были опасения, что он окажется устойчивым к будущим вакцинам.

 

Норки, К трёхлетию коронавируса вспоминаем знаковые моменты пандемии

Надо отметить, что позже такой решительный шаг был официально признан избыточным — можно было ликвидировать животных только на заражённых фермах. Но что сделано, то сделано.

Реалити-шоу «Проклятый лайнер»

Этот новостной сюжет очень похож на фильм ужасов. Только представьте, круизный лайнер, на борту которого бушует вирус, число заражённых буквально с каждым днём растёт, медикаментов не хватает, а сойти на берег категорически нельзя.

Реалити-шоу «Проклятый лайнер», К трёхлетию коронавируса вспоминаем знаковые моменты пандемии

И всё это реальная история судна Diamond Princess, которое больше двух недель находилось в порту Иокогамы. Пассажиров лайнера (а это почти 4 тысячи человек) просто не хотели принимать на берегу из-за 80-летнего жителя Гонконга, у которого обнаружили коронавирус и который к тому моменту уже покинул борт.

Штраф для британского премьера

А ещё коронавирус показал, что нет никакой разницы — простой ты обыватель или высокопоставленный чиновник. От болезни никто не застрахован и от наказания за нарушения ограничительных мер, как оказалось, тоже. Вот и экс-премьер Великобритании Борис Джонсон (а на тот момент вполне себе действующий глава правительства) решил повеселиться на рождественской вечеринке в 2020-м, а спустя два года заплатил штраф за игнорирование локдауна.

Борис Джонсон, К трёхлетию коронавируса вспоминаем знаковые моменты пандемии

Снизилась точность прогнозов погоды

С одной стороны, коронавирус благотворно повлиял на экологию из-за того, что люди оказались запертыми дома — мало автомобилей, остановились некоторые вредные предприятия, сократилось количество самолётов в небе. А вот с другой (как раз из-за авиарейсов) появилась другая проблема — снизилась достоверность прогнозов погоды (да, ещё больше).

Всё дело в том, что авиация в числе прочего также применялась для сбора метеоинформации. Нет самолётов — нет необходимых данных. Более того, Всемирная метеорологическая организация (ВМО) даже всерьёз опасалась, что могут возникнуть проблемы и не только с краткосрочными прогнозами погоды, но и с отслеживанием изменений климата в целом.

Заложники магазина

И даже в 2022 году радикальные меры по борьбе с COVID-19 продолжают активно применятся. Так, в Китае решили частично повторить сценарий с круизным лайнером Diamond Princess и заперли целый магазин (вместе с покупателями), потому что у одного из них оказался положительный тест.

Причём люди оказались в заточении не на пару часов, их закрыли на полноценный карантин — пришлось спать и есть прямо в помещении молла.

 