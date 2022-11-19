Есть мнение, что на селе нет ни работы, ни высокой зарплаты. Однако и владельцы фермерских хозяйств, и данные банка вакансий говорят о другом. Onliner посмотрел на вакансии с высокой зарплатой, размещенные в Общереспубликанском банке за последний месяц.

Ветеринарный врач, 2,5 тыс.

И не простой врач, а главный. Куда? В производственное предприятие «ПИК-Лесное». Где оно находится? В агрогородке Лесное Бобовнянского сельсовета Копыльского района. Мы понимаем, что агрогородок — это не деревня, и тем не менее.

Начальник, 2,8 тыс. рублей

Компания «Газпром трансгаз Беларусь» опубликовала вакансию — ищут директора в деревню Волчин, которая находится в одноименном сельсовете в Каменецком районе. В требованиях указано только наличие опыта работы. Жить в деревне потенциальному руководителю не обязательно — обещают доставку работника транспортом от предприятия в Бресте.

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Каменщик, 3 тыс. рублей

Каменщику третьего разряда в агрогородке Евдокимовичи сельсовета Фащевский в Шкловском районе готовы платить две средние зарплаты по стране в месяц. Соискатель — компания «Партнёр Строй ЮС», она работает в сфере строительства.

Машинист бульдозера, 3 тыс. рублей

Если вы умеете управлять землеройными и подобными машинами и готовы ради большой зарплаты переехать в деревню — вас ждут в Вязовце Тюрлевского сельсовета, это в Молодечненском районе. Работу предлагает «Мол Агрокорм», компания предоставляет услуги по аренде спецтехники для строительных, земляных, дорожных работ и благоустройства территорий.

Тракторист-машинист, 3 тыс.

Можно ограничиться получением профессионально-технического образования и зарабатывать примерно как айтишник в Минске. В агрогородок Вензовец (Дятловский район) нужен тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. Требование — опыт работы на зерноуборочных комбайнах CLAAS, LEXION, TORUM 785, RSM 161, New Holland CR 9090, «Гомсельмаш» 1218. Работника ищет компания «Роданагропол», это крупнейшая сельскохозяйственная организация Дятловского района.

Примерно такого же тракториста на те же 3 тыс. рублей зарплаты хотят взять в деревню Заполье (сельсовет Бокшицкий в Слуцком районе) в подсобное сельское хозяйство Слуцкого мясокомбината.

Директор, 3,5 тыс.

В агрогородок Ворняны Островецкого района ищут руководителя в «Трест Росспецэнергомонтаж». Указано, что работнику предоставляется жильё (квартира).

«Трест Росспецэнергомонтаж» — российская компания, входит в «Росатом». Отвечает за организацию по изготовлению, монтажу стальных и железобетонных конструкций атомных электростанций, а также различных промышленных и гражданских объектов.

Спортсмен-инструктор, 3,5—4 тыс. рублей

Для работы в деревне Ельница ищут спортсмена-инструктора. Ельница находится в сельсовете Новодворский, это в Минском районе. Соискатель — футбольный клуб «Динамо-Минск». «Википедия» сообщает, деревня расположена всего в 6 километрах от Минска и в ней живут менее тысячи людей.

Что это за банк вакансий?

Республиканский банк вакансий ведёт государственная служба занятости. Подавать туда сведения о новых вакансиях обязали всех нанимателей в Беларуси. Правда, многие ищут нужного работника по своим каналам и не подают туда никаких данных, проконтролировать это сложно. А некоторые вакансии висят в банке годами, или при попытке дозвониться оказывается, что позиция уже давно закрыта.