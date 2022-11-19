Сегодня, 19 ноября, в 21.00 на телефон 102 дежурной части РОВД позвонили детишки, катающиеся с горки за домом культуры в городе, которые обнаружили забытые детские вещи (на фото).

Узнавших забытые вещи просим обратиться в Слуцкий РОВД по телефону 102.

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Прибывших сотрудников милиции изрядно повеселили обратившиеся дети, они настолько были увлечены снегом, что не замечали сосульки на носу.

При этом не лишним будет напомнить родителям, что катание детей зимой с горок в близи автомобильных дорог, рек, озер является не безопасным! Помните о мерах безопасности, знайте где Ваш ребёнок!