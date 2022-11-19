15 ноября население Земли, по оценкам ООН, достигло восьми миллиардов человек. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Это историческая веха в развитии человечества», — отметили в ООН. По подсчётам организации, для увеличения населения Земли на один миллиард потребовалось 12 лет.

Рост населения объясняется увеличением продолжительности жизни людей благодаря улучшению общественного здравоохранения, питания и личной гигиены, а также высокими и устойчивыми уровнями рождаемости в некоторых странах мира. В основном в Азии и Африке.

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При этом, как отмечает ООН, в странах с самым высоким уровнем рождаемости, как правило, самые низкие показатели дохода на душу населения. Таким образом, глобальный прирост населения всё больше концентрируется в беднейших странах мира, большинство из которых находятся в Африке к югу от Сахары, пишет «Медуза».

По прогнозам ООН, население Земли вырастет до 8,5 миллиарда человек к 2030 году, до девяти миллиардов — к 2037 году, достигнет пика в 10,4 миллиарда человек в 2080-х годах и останется на этом уровне до 2100 года.