Хочу поделиться опытом, как я делаю дома глазированные сырки. Они получаются очень вкусными, а по стоимости выходит вдвое дешевле, чем в магазине.

После того как в интернете увидела, как девушка дома готовит детям глазированные сырки, чтобы быть уверенной в их составе, решила попробовать. Это оказалось просто.

Пошаговый рецепт

Я взяла пачку творога 200 г, 30 г сливочного масла комнатной температуры, столовую ложку сахара и щепотку ванилина. Всё смешала блендером до приятной пастообразной массы и разделила на две части. В одну добавила приблизительно чайную ложку какао и колотый фундук, который собираю на даче.

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Вдвое дешевле. Случчанка показала, как делает сама глазированные сырки
Фото прислано Екатериной

У полиэтиленового пакета отрезала угол с одной стороны примерно на толщину сырка и через него на разделочную доску, покрытую пищевой плёнкой, стала выдавливать заготовки длиной 7 см. У меня получилось 6 штук. Можно использовать кондитерский шприц самого большого диаметра. Если брать силиконовые формы, то их удобно заполнить наполовину, а в середину добавить варенье и покрыть сверху массой. Их можно выровнять ножом или лепить руками.

Вдвое дешевле. Случчанка показала, как делает сама глазированные сырки

Отправила заготовки в холодильник на 3 часа для застывания. За счёт содержания масла заготовки затвердевают. Для глазури на водяной бане растопила 50 г шоколадной плитки и 15 мл растительного масла (чтобы был блеск).

Вдвое дешевле. Случчанка показала, как делает сама глазированные сырки

Заготовки накалывала на зубочистки, окунала в глазурь, а где не получалось, поливала ложкой. Делать это нужно быстро, потому что на поверхности холодной заготовки шоколад быстро застывает.

Вдвое дешевле. Случчанка показала, как делает сама глазированные сырки

После этого готовые сырки опять охлаждаю в холодильнике 20 минут. Сырки  закручиваю в фольге и храню в морозилке около двух недель. Когда захотелось, размораживаю за полчаса до употребления в обычной камере холодильника.

Про стоимость

Я прикинула свои затраты:
  • творог — 1,68 руб. за пачку.
  • масло сливочное — 19 руб. за кг,
  • масло подсолнечное — 4 руб. за 800 мл,
  • сахар —  2,51 руб. за кг,
  • шоколад — 1,48 руб за 90 г.

По стоимости моя порция обошлась мне в 3,20 руб., то есть один сырок весом больше 50 г — примерно 53 копейки, что вдвое дешевле, чем покупной. В магазине 50-граммовый сырок продавался за 1 рубль 8 копеек. Причём ингредиенты я покупала в обычном магазине, то есть со всеми торговыми надбавками.

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