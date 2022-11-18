Хочу поделиться опытом, как я делаю дома глазированные сырки. Они получаются очень вкусными, а по стоимости выходит вдвое дешевле, чем в магазине.

После того как в интернете увидела, как девушка дома готовит детям глазированные сырки, чтобы быть уверенной в их составе, решила попробовать. Это оказалось просто.

Пошаговый рецепт

Я взяла пачку творога 200 г, 30 г сливочного масла комнатной температуры, столовую ложку сахара и щепотку ванилина. Всё смешала блендером до приятной пастообразной массы и разделила на две части. В одну добавила приблизительно чайную ложку какао и колотый фундук, который собираю на даче.

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У полиэтиленового пакета отрезала угол с одной стороны примерно на толщину сырка и через него на разделочную доску, покрытую пищевой плёнкой, стала выдавливать заготовки длиной 7 см. У меня получилось 6 штук. Можно использовать кондитерский шприц самого большого диаметра. Если брать силиконовые формы, то их удобно заполнить наполовину, а в середину добавить варенье и покрыть сверху массой. Их можно выровнять ножом или лепить руками.

Отправила заготовки в холодильник на 3 часа для застывания. За счёт содержания масла заготовки затвердевают. Для глазури на водяной бане растопила 50 г шоколадной плитки и 15 мл растительного масла (чтобы был блеск).

Заготовки накалывала на зубочистки, окунала в глазурь, а где не получалось, поливала ложкой. Делать это нужно быстро, потому что на поверхности холодной заготовки шоколад быстро застывает.

После этого готовые сырки опять охлаждаю в холодильнике 20 минут. Сырки закручиваю в фольге и храню в морозилке около двух недель. Когда захотелось, размораживаю за полчаса до употребления в обычной камере холодильника.

Про стоимость

Я прикинула свои затраты:

творог — 1,68 руб. за пачку.

масло сливочное — 19 руб. за кг,

масло подсолнечное — 4 руб. за 800 мл,

сахар — 2,51 руб. за кг,

шоколад — 1,48 руб за 90 г.

По стоимости моя порция обошлась мне в 3,20 руб., то есть один сырок весом больше 50 г — примерно 53 копейки, что вдвое дешевле, чем покупной. В магазине 50-граммовый сырок продавался за 1 рубль 8 копеек. Причём ингредиенты я покупала в обычном магазине, то есть со всеми торговыми надбавками.

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