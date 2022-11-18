В конце марта 2021 года сотрудницу «Кур’ера» Александру Шагойко испугала статуя без лица, которая неожиданно возникла в тумане недалеко от Повстыни. 17 ноября «Кур’ер» снова посетил те места и ошибочно посчитал, что статую отреставрировали. Позже местный житель подсказал, что это другая идентичная скульптура. Обновлено 18 ноября в 8.55.

Мужчина написал, что страшную статую без лица снесли, а скульптура, которую мы сфотографировали в четверг, стоит поблизости — возле соседней с Повстынью деревней Рабак. Она просто точно такая же и с такой же стелой сзади. Приносим читателям свои извинения!

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