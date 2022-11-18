Жители Слуцка уже получили жировки на оплату жилищно-коммунальных услуг за октябрь. «Кур’ер» взял извещение за такой же месяц 2021 года и сравнил, как изменились тарифы.
|Перечень услуг
|Тариф, рублей
|Изменение тарифов в %
|октябрь 2021 года
|октябрь 2022 года
|Техническое обслуживание
|0,1238
|0,1398
|+12,9
|Капитальный ремонт
|0,18
|0,1958
|+8,8
|Горячее водоснабжение (подогрев воды)
|21,9245
|21,9245
|0
|Холодное водоснабжение
|1,0445
|1,1927
|+14,2
|Водоотведение (канализация)
|0,8604
|0,9908
|+15,2
|Теплоснабжение (отопление)
|21,9245
|21,9245
|0
|Обращение с твёрдыми коммунальными отходами
|8,9418
|10,1853
|+13,9
|Санитарное содержание вспомогательных помещений (возмещаемые расходы)
|0,0215
|0,0323
|+50,2
|Электроэнергия на освещение вспом. помещений и работу оборудования, за исключением лифтов
|0,0046
|0,0075
|+63
|Плата за услугу по управлению общим имуществом совместного домовладения
|0,0165
|0,0177
|+7,3
- Больше всего подорожал тариф на освещение подъездов — на 63%.
- На втором месте оказалась оплата за уборку подъездов (вспомогательных помещении). Тут тариф увеличился на 50,2%.
- Третье место в жировке заняла канализация, у которой тариф вырос на 15,2%.
- А вот тарифы на отопление и подогрев воды за год не изменились.
Напомним, что в июне этого года правительство Беларуси сообщило — тарифы на «коммуналку» сохранятся на уровне 1 января 2022-го.