Жители Слуцка уже получили жировки на оплату жилищно-коммунальных услуг за октябрь. «Кур’ер» взял извещение за такой же месяц 2021 года и сравнил, как изменились тарифы.

Перечень услуг Тариф, рублей Изменение тарифов в % октябрь 2021 года октябрь 2022 года Техническое обслуживание 0,1238 0,1398 +12,9 Капитальный ремонт 0,18 0,1958 +8,8 Горячее водоснабжение (подогрев воды) 21,9245 21,9245 0 Холодное водоснабжение 1,0445 1,1927 +14,2 Водоотведение (канализация) 0,8604 0,9908 +15,2 Теплоснабжение (отопление) 21,9245 21,9245 0 Обращение с твёрдыми коммунальными отходами 8,9418 10,1853 +13,9 Санитарное содержание вспомогательных помещений (возмещаемые расходы) 0,0215 0,0323 +50,2 Электроэнергия на освещение вспом. помещений и работу оборудования, за исключением лифтов 0,0046 0,0075 +63 Плата за услугу по управлению общим имуществом совместного домовладения 0,0165 0,0177 +7,3

Больше всего подорожал тариф на освещение подъездов — на 63%.

На втором месте оказалась оплата за уборку подъездов (вспомогательных помещении). Тут тариф увеличился на 50,2%.

Третье место в жировке заняла канализация, у которой тариф вырос на 15,2%.

А вот тарифы на отопление и подогрев воды за год не изменились.

Напомним, что в июне этого года правительство Беларуси сообщило — тарифы на «коммуналку» сохранятся на уровне 1 января 2022-го.