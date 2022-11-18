Читатели и корреспонденты «Кур’ера» прогулялась по Слуцку в конце рабочей недели. Посмотрите наш обзор.

первый снег, Слуцк
Фотографии: Елена Бадьина
первый снег, Слуцк
Фотографии: Руслан Березовский

первый снег, Слуцк

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ремонт, подъезды, Слуцк
В доме №5 по улице Комсомольская строители заканчивают ремонт входов в подъезды — обкладывают ступеньки плиткой. Фотографии: Сергей Станкевич

ремонт, подъезды, Слуцк

первый снег, Слуцк
Фотографии: Александр Шелехов

первый снег, Слуцк

первый снег, Слуцк

Слуцк, живая рыба, карп
Фотографии: Ольга Паздерина

Слуцк, мурал, 14 Партизан

ЖКХ, Слуцк

аптека, Слуцк
В аптеке №175 «Минской Фармации» (улица Социалистическая, 1) продолжается ремонт

РАНЕЕ. Аптеку на Молодёжном центре в Слуцке закрыли до ноября.

аптека, Слуцк

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