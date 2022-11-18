Читатели и корреспонденты «Кур’ера» прогулялась по Слуцку в конце рабочей недели. Посмотрите наш обзор.

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РАНЕЕ. Аптеку на Молодёжном центре в Слуцке закрыли до ноября.

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