Сезон простуд в разгаре: что предлагают аптеки Слуцка?

Одним из первых и самых неприятных симптомов простуды является насморк. Врачи называют его ринитом, если речь идет о самой простой форме – воспалении слизистой оболочки носа. Иногда болезнетворные микроорганизмы проникают еще и в околоносовые пазухи, и тогда развивается синусит. А все вместе называется риносинуситом и требует обязательного лечения.

Надо ли лечить насморк?

Отсутствие необходимости лечить насморк, потому что он пройдет сам по себе – это миф. Если на начальной стадии бороться с болезнью достаточно просто, и победить ее можно быстро, то впоследствии могут развиться осложнения в виде отита, гайморита, бронхита и прочих болезней, в том числе весьма опасных. Риносинусит может стать и хроническим, вылечить такое заболевание очень сложно.

Врачи не рекомендуют игнорировать насморк и откладывать лечение. Но это не значит, что нужно срочно идти в аптеку и купить там самое популярное средство. Залог эффективного лечения насморка – это диагностика его причин, т.е. без визита к врачу не обойтись. А самостоятельный выбор лекарств может привести к печальным последствиям.

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Какие лекарства от насморка есть в аптеках?

В аптеках Слуцка сейчас очень много средств от насморка. Каждый желающий может купить без рецепта капли или спрей, но никто не даст гарантии эффективности такого лечения. Так, противовирусные лекарства не помогут при насморке бактериального происхождения, а капли с антибиотиками не дадут никакого эффекта, если слизистую носа атаковали вирусы.

Более того, каждый из препаратов может оказаться опасным:

Сосудосуживающие лекарства моментально снимают отек слизистой, и дышать становится намного легче. Но на причину насморка они никак не влияют, а применение таких препаратов более 10 дней чревато привыканием (медикаментозным ринитом) и ростом полипов;

Гормональные лекарства помогают только в определенных случаях, которые невозможно определить без медицинского образования. В остальных ситуациях они вполне могут вызвать массу побочных эффектов;

Негативным влиянием на организм известны и лекарства с антибиотиками, которые уничтожают микрофлору и провоцируют формирование у бактерий устойчивости к антибактериальной терапии;

Солевые растворы больше подходят не для лечения насморка, а для его профилактики. Неправильное применение таких лекарств может привести к воспалению среднего уха – отиту, а иногда и к гаймориту.

Единственный способ быстро и без последствий избавиться от насморка – выполнять все рекомендации врача. Это касается и выбора лекарства, и длительности его приема, и дозировки, которая зависит не только от возраста пациента, но и от тяжести заболевания, индивидуальных особенностей организма.

Преимущества комбинированных фитопрепаратов

Не стоит переживать, что во время лечения в организм попадет масса химических соединений, содержащихся в лекарствах. Так, врачи Слуцка активно используют в терапии риносинуситов растительные препараты, например, Синупрет от немецкого бренда Бионорика. Это средств изготовлено по запатентованной формуле из экстрактов растений:

Корней горечавки;

Цветков бузины;

Травы щавеля;

Цветков первоцвета;

Травы вербены.

Особенностью лекарства является не только благотворное действие каждого компонента на организм, но их способность усиливать влияние друг друга. В результате Синупрет успешно борется с вирусами и воспалением, снимает отек и облегчает дыхание, разжижает слизь и улучшает ее отхождение, избавляет от головной боли и нормализует работу носовых пазух. И все это без негативного влияния на организм, риска привыкания и осложнений.

Как вылечить насморк быстро и без осложнений?

Правильный выбор лекарства важен еще и по той причине, что насморк может оказаться вовсе не простудным. Например, схожие симптомы провоцируют аллергическая реакция или нарушение гормонального характера. В таких ситуациях препараты, выбранные по совету фармацевта, могут только навредить и замедлить выздоровление.

Достаточно опасны и народные средства. Например, закапывание сока лука или чеснока в нос часто вызывает ожог слизистой, лишает ее способности восстанавливаться и бороться с микроорганизмами. Любые прогревания тоже могут обернуться проблемами, ведь они создают благоприятные условия для быстрого размножения бактерий.

Насморк хорошо поддается лечению, быстро проходит и не вызывает нежелательных последствий, но только если лечение начать вовремя и проводить его правильно. А для этого нужно обязательно обратиться к врачу, который подберет лучшее лекарство из имеющихся в аптеках Слуцка.

ИП Кондрашов К.М. УНП 591930467