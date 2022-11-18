В ночь с 17 на 18 ноября в Слуцке выпал первый снег. Корреспондент «Кур’ера» прогулялся и посмотрел, что происходит в городе.

Первый снег в Слуцке. Фото
Фото: Глеб Рулёв

Первый снег в Слуцке. Фото

Реклама

Первый снег в Слуцке. Фото

Первый снег в Слуцке. Фото

Первый снег в Слуцке. Фото

Первый снег в Слуцке. Фото

Первый снег в Слуцке. Фото

Первый снег в Слуцке. Фото

Первый снег в Слуцке. Фото

Первый снег в Слуцке. Фото

Первый снег в Слуцке. Фото

Первый снег в Слуцке. Фото

Первый снег в Слуцке. Фото

Первый снег в Слуцке. Фото

Первый снег в Слуцке. Фото

Первый снег в Слуцке. Фото